Incidente aereo in Alaska, charter precipita con 8 persone a bordo

Il velivolo si è schiantato vicino a una stazione radar dell'Alaska occidentale durante un volo da Anchorage a Cape Newenham. Il Cessna 441 è caduto nei pressi della pista militare che serve l'accesso al sito radar, secondo i funzionari federali citati dalla Cnn. Non sono ancora note le condizioni dei sei passeggeri e dei due piloti a bordo

Un aereo charter con otto persone a bordo è precipitato nei pressi di una remota stazione radar nell'Alaska occidentale. Lo hanno riferito - come riporta la Cnn - funzionari dell'aviazione federale statunitense. Secondo le prime informazioni il velivolo - un Cessna 441 - era decollato da Anchorage ed era diretto a Cape Newenham, a circa 720 chilometri a sud-ovest, quando si è schiantato vicino alla sua destinazione, nei pressi di una pista di atterraggio dell'aeronautica militare che fornisce accesso al sito radar. Non si conoscono le condizioni delle persone a bordo, sei passeggeri e due piloti.