Uno studio delle università di Adelaide e Sydney mostra che le bambole rappresentano oggi proporzioni corporee molto vicine a quelle reali rispetto ai modelli di trent'anni fa. Il riesame dell'indagine del 1996 evidenzia rapporti vita-fianchi e torace-vita più realistici, pur restando sotto le medie femminili, mentre Ken mantiene ancora alcune misure poco rappresentative, come il rapporto torace-vita e le caviglie sottilissime ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Le celebri Barbie mostrano oggi proporzioni - torace, vita e fianchi - più simili a quelle reali rispetto ai modelli di 30 anni fa. Tra le varianti attuali, è soprattutto l'edizione curvy ad assomigliare più fedelmente al corpo femminile di oggi. Anche Ken, pur mantenendo tratti irraggiungibili come le caviglie sottilissime, presenta misure leggermente più robuste rispetto al passato.

Lo studio australiano sulle nuove proporzioni A rilevare questi cambiamenti è un'indagine delle università di Adelaide e Sydney, pubblicata su PlosOne. La ricerca ha confrontato le bambole originali con quelle della serie 'fashionista' e con le misure corporee di 135 donne e 50 uomini tra i 18 e i 35 anni, studenti universitari che vivono in Australia. Gli autori osservano che l'iconica coppia si sta avvicinando ai corpi reali, ma il percorso non è ancora concluso.

Il riesame dello storico studio del 1996 "Trent'anni dopo che un importante studio australiano rivelò che le proporzioni corporee di Barbie e Ken erano pressoché irraggiungibili nella vita reale, abbiamo riesaminato lo stesso studio del 1996 con le misure di oggi per confermare che Barbie e Ken hanno subito una trasformazione notevole", spiegano gli autori. Incluse nel confronto le bambole Barbie Fashionista di oggi - nelle versioni Curvy, Tall, Petite e Standard - così come l'ultima bambola Ken. I risultati mostrano che le principali proporzioni corporee, tra cui il rapporto vita-fianchi e il rapporto torace-vita, sono ora molto più vicine a quelle riscontrate nella popolazione reale. "Tra le bambole della linea Fashionista , la Curvy Barbie era quella che più si avvicinava alle proporzioni medie del corpo femminile odierno, mentre anche l'ultimo Ken presentava proporzioni più realistiche rispetto alle versioni precedenti", si legge nello studio. Potrebbe interessarti Barbie, bloccato il sequel per gli aumenti di cachet (negati)

Le implicazioni culturali delle nuove proporzioni "Barbie e Ken sono tra le icone culturali più riconoscibili a livello globale e, per molti bambini, rappresentano un modello precoce e influente di come 'dovrebbero' essere i corpi degli adulti", spiega Sara Grafenauer, coautrice dello studio. "I modelli tradizionali hanno sempre avuto forme del corpo irrealistiche e statisticamente improbabili, così estreme che meno di una persona su 10 milioni poteva eguagliarne le proporzioni. Oggi sono diventate decisamente più realistiche, con le misure vita-fianchi e torace-vita che rientrano tra le principali proporzioni del corpo femminile, sebbene ancora non basti, siano ancora al di sotto delle medie femminili tipiche". Per Ken, sottolineano gli autori, alcune misure - in particolare il rapporto torace-vita e le caviglie sottolissime - rimangono lontane dall'uomo medio.