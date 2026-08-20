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Perù, terremoto di magnitudo 6.7: non si registrano danni o feriti

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©Getty

Secondo i sismologi statunitensi, l'epicentro del sisma è stato localizzato nel distretto di Coracora, a quasi 800 chilometri dalla capitale Lima, a una profondità di 66 chilometri. Al momento non si registrano vittime né danni

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Un terremoto di magnitudo 6.7 ha fatto tremare il sud del Perù. Secondo i sismologi statunitensi, l'epicentro del sisma è stato localizzato nel distretto di Coracora, a quasi 800 chilometri dalla capitale Lima, a una profondità di 66 chilometri. Al momento non si registrano vittime né danni. Il sisma è stato avvertito anche nel distretto di Nazca, 250 km a nord dell'epicentro. 

Il terremoto nel sud del Paese

Come ha riferito il Centro Operativo Nazionale per le Emergenze (Coen), "le unità dei servizi di emergenza, insieme alle autorità locali, continuano a monitorare le zone a rischio e finora non hanno segnalato danni significativi". Secondo la nota, il Coen starebbe “coordinando le attività con le autorità regionali e locali, monitorando la situazione e sollecitandole a mantenere attivi i propri Centri Operativi di Emergenza". 

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