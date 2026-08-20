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Indonesia, nuova scossa di magnitudo 5.9 nella regione di Flores

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La scossa arriva nel Paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che ha devastato la provincia di Nusa Tenggara Orientale sull'isola di Flores provocando 70 vittime

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Una nuova scossa di magnitudo 5.9 è stata registrata in Indonesia, nella regione di Flores, alle 04:47 (ora italiana) di oggi, giovedì 20 agosto, secondo quanto comunicato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La scossa arriva nel Paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che ha devastato la provincia di Nusa Tenggara Orientale sull'isola di Flores provocando 70 vittime e centinaia di feriti.

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