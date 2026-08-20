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Agosto 1991, i tre giorni che cambiarono la Russia

Pamela Foti

Pamela Foti

©Getty

Trentacinque anni fa il golpe contro Gorbaciov falliva nelle strade di Mosca e sembrava aprirsi una nuova stagione. Eltsin sul carro armato, la piazza contro i militari, la fine dell’Urss. Poi arrivarono gli anni Novanta, Putin e un’altra idea di Russia: dalla libertà conquistata sulle barricate alla forza dello Stato

 

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