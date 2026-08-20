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Epidemia di salmonella nel Regno Unito: un morto e oltre 200 casi

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 Una persona è morta e altre 207 risultano colpite dall'infezione che secondo l'Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (UKHSA) dipende dal consumo di uova contaminate importate e non locali, consumate in bar e ristoranti, piuttosto che a casa

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Nel Regno Unito è allarme salmonella: una persona è morta e altre 207 risultano colpite dall'infezione che secondo l'Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (UKHSA) dipende dal consumo di uova contaminate importate e non locali, consumate in bar e ristoranti, piuttosto che a casa. I pazienti - afferma sempre l'agenzia - hanno un'età compresa tra meno di 1 e 90 anni.

L'UKHSA sta collaborando con altri paesi europei, attraverso il sistema congiunto di sorveglianza delle minacce alla salute, per identificare l'origine dell'epidemia. Delle 200 persone sotto osservazione, 34 sono state colpite da salmonellosi in forma grave, al punto da richiedere il ricovero ospedaliero, e due hanno sviluppato un'infezione del flusso sanguigno.

Come riporta il quotidiano The Guardian, attraverso il sequenziamento del genoma completo, le autorità hanno accertato che tutti i 207 casi sono riconducibili a un singolo ceppo di salmonella. Il primo caso è stato identificato l'11 agosto 2025, ma la maggior parte è stata individuata a partire dalla metà del mese scorso. "L'attuale epidemia è strettamente collegata a quella del 2025, pure correlata al consumo di uova importate", ha affermato il dottor Safi Rehman, ricercatore associato presso il King's College di Londra.

Intanto, mentre continuano le analisi, anche le autorità sanitarie belghe hanno annunciato di aver avviato un'indagine su un'analoga epidemia di salmonella in un allevamento di pollame, che avrebbe colpito 300 persone e contaminato uova destinate a nove paesi, come riporta il Daily Mail.

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