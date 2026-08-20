Coree, Cina: Usa devono cambiare politica ostile verso Pyongyang

Gli Stati Uniti "devono cambiare la loro tradizionale politica ostile nei confronti della Corea del Nord". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, nel contesto delle ipotesi su un possibile vertice tra i leader di Washington e Pyongyang. "E' una questione che devono decidere Corea del Nord e Stati Uniti. In particolare, gli Stati Uniti devono cambiare la loro tradizionale politica ostile verso la Corea del Nord", ha affermato Wang alla stampa dopo l'incontro a Seul con il ministro degli Esteri sudcoreano Cho Hyun, secondo quanto riferito dall'agenzia Yonhap. Wang, arrivato in Corea del Sud dopo la visita compiuta all'inizio dell'anno a Pechino dal presidente sudcoreano Lee Jae Myung, incontrerà oggi lo stesso Lee. Il capo della diplomazia cinese ha inoltre prospettato la possibilità di un vertice a novembre tra Lee e il presidente cinese Xi Jinping a margine della riunione dell'Apec a Shenzhen. Secondo il ministero degli Esteri sudcoreano, Wang e Cho hanno discusso della situazione nella penisola coreana e delle relazioni bilaterali. Cho ha sottolineato che le recenti visite dei leader dei due Paesi hanno consolidato lo slancio verso "il pieno ripristino" dei rapporti tra Seul e Pechino.