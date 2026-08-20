Corea del Nord lancia 10 missili balistici verso il Mar del Giappone

A riferire il lancio dei proiettili nordcoreani sono le autorità militari della Corea del Sud. Già nei giorni scorsi, il 12 agosto, Pyongyang aveva lanciato un missile balistico a corto raggio verso est
La Corea del Nord ha lanciato una decina di missili balistici a corto raggio da Pyongyang in direzione del Mar del Giappone. A renderlo noto è l’esercito sudcoreano che ha riferito l'esercito sudcoreano, secondo il quale il lancio è stato rilevato dalle autorità militari di Seul. Inizialmente la Corea del Sud aveva riferito del lancio di un proiettile non identificato: poi, come riportato dall'agenzia Yonhap, l’esercito di Seul ha specificato che si è trattato di missili balistici.
Test di Pyongyang
Il test arriva circa una settimana dopo che Pyongyang aveva lanciato, il 12 agosto, un missile balistico a corto raggio verso est. Il nuovo lancio coincide con lo svolgimento delle esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Usa. Le manovre di quest'anno sono state ridotte per durata e portata dopo l'ordine del presidente statunitense Donald Trump di ridimensionare le esercitazioni.
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Cina mediatrice tra Nord e Sud
La situazione di instabilità tra Corea del Nord e del Sud è stata al centro dell’incontro tra il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e il ministro degli Esteri sudcoreano Cho Hyun, avvenuto ieri a Seul. Come riferito dall’agenzia Yonhap, Wang Yi ha assicurato che Pechino continuerà a svolgere un "ruolo costruttivo" per promuovere la pace e la stabilità nella penisola coreana, auspicando che Corea del Sud e Corea del Nord avanzino verso la pace e la coesistenza. Wang ha inoltre detto che la Cina sta valutando, qualora il presidente sudcoreano Lee Jae Myung partecipi al vertice Apec di novembre a Shenzhen, di sfruttare l'occasione per favorire un incontro tra i due leader.