Corea del Nord lancia 10 missili balistici verso il Mar del Giappone

A riferire il lancio dei proiettili nordcoreani sono le autorità militari della Corea del Sud. Già nei giorni scorsi, il 12 agosto, Pyongyang aveva lanciato un missile balistico a corto raggio verso est ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La Corea del Nord ha lanciato una decina di missili balistici a corto raggio da Pyongyang in direzione del Mar del Giappone. A renderlo noto è l’esercito sudcoreano che ha riferito l'esercito sudcoreano, secondo il quale il lancio è stato rilevato dalle autorità militari di Seul. Inizialmente la Corea del Sud aveva riferito del lancio di un proiettile non identificato: poi, come riportato dall'agenzia Yonhap, l’esercito di Seul ha specificato che si è trattato di missili balistici.

Test di Pyongyang Il test arriva circa una settimana dopo che Pyongyang aveva lanciato, il 12 agosto, un missile balistico a corto raggio verso est. Il nuovo lancio coincide con lo svolgimento delle esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Usa. Le manovre di quest'anno sono state ridotte per durata e portata dopo l'ordine del presidente statunitense Donald Trump di ridimensionare le esercitazioni. su insider Stop alle esercitazioni Usa-Corea: con chi sta Trump?