Zuckerberg acquista storico castello irlandese da 20-30 mln

Mark Zuckerberg ha acquistato il castello di Strancally, situato nella contea di Waterford, nel sud-est dell'Irlanda, per una somma che potrebbe variare tra i 20 e i 30 milioni di euro. Lo ha confermato il portavoce del ceo di Meta. Il castello in stile neogotico è situato sulle rive del fiume Blackwater, all'interno di una tenuta di 178 ettari. "Mark e la sua famiglia sono lieti di continuare a prendersi cura di questa proprietà storica e non vedono l'ora di trascorrere del tempo in Irlanda, dove Meta ha la sua sede internazionale", ha affermato il portavoce. Il Castello di Strancally è descritto nella guida 'The Houses of Ireland' come un edificio a tre piani in pietra scolpita, costruita nel 1827 per John Kiely, ex membro del Parlamento per il partito conservatore. Il progetto è opera degli architetti James e George Richard Pain, che aggiunsero anche una vicina torre ornamentale e un molo su un'insenatura del fiume Blackwater.