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Zuckerberg acquista storico castello irlandese da 20-30 mln

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Lo ha confermato il portavoce del ceo di Meta. Il castello in stile neogotico è situato sulle rive del fiume Blackwater, all'interno di una tenuta di 178 ettari

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Mark Zuckerberg ha acquistato il castello di Strancally, situato nella contea di Waterford, nel sud-est dell'Irlanda, per una somma che potrebbe variare tra i 20 e i 30 milioni di euro. Lo ha confermato il portavoce del ceo di Meta. Il castello in stile neogotico è situato sulle rive del fiume Blackwater, all'interno di una tenuta di 178 ettari. "Mark e la sua famiglia sono lieti di continuare a prendersi cura di questa proprietà storica e non vedono l'ora di trascorrere del tempo in Irlanda, dove Meta ha la sua sede internazionale", ha affermato il portavoce. Il Castello di Strancally è descritto nella guida 'The Houses of Ireland' come un edificio a tre piani in pietra scolpita, costruita nel 1827 per John Kiely, ex membro del Parlamento per il partito conservatore. Il progetto è opera degli architetti James e George Richard Pain, che aggiunsero anche una vicina torre ornamentale e un molo su un'insenatura del fiume Blackwater. 

Castello dalle dimensioni sontuose

La guida sottolinea le "sontuose dimensioni" del castello, notando che "ci vogliono circa quattro minuti e mezzo per andare a passo svelto dalla cucina alla sala da pranzo". L'Irish Times ha riportato che Zuckerberg e sua moglie, Priscilla Chan, hanno completato l'acquisto diverse settimane fa, sebbene l'immobile non sia ancora stato inserito nel registro dei prezzi immobiliari. Tuttavia, il giornale sostiene che il castello potrebbe essere stato venduto per una cifra compresa tra i 20 e i 30 milioni di euro, "vista la qualità della residenza, che ha subito un mpio restauro negli ultimi 20 anni". Il Times riporta che la coppia continuerà a vivere negli Stati Uniti e risiederà nel castello quando si troverà in Irlanda, dove Meta, la società madre delle piattaforme social Facebook e Instagram, ha la sua sede europea dal 2009 e impiega circa 1.500 persone.

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