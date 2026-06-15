Trump, festa di compleanno con lottatori di UFC alla Casa Bianca

Trump festeggia 80 anni tra gare di MMA e i jet militari: tra gli ospiti anche Zuckerberg
Il presidente degli Stati Uniti ha soffiato 80 candeline di fronte a oltre 4 mila spettatori, giunti a Washington DC per seguire l'evento. Nella gabbia ottagonale gli scontri dei lottatori di arti marziali si sono susseguiti sotto gli occhi attenti di vip, come Gerry Cardinale e del tycoon, accompagnato dalla moglie e da Dana White, fondatore di Ufc e suo amico di lunga data
- Per soffiare su 80 candeline, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha voluto al suo fianco solo la famiglia, non ha pensato a un evento sobrio e abituale. Come precedentemente annunciato, sul parco sud della Casa Bianca, il South Lawn, Trump ha fatto installare un'arena per un incontro di arti marziali miste della Ufc, la più importante organizzazione nel campo delle MMA a livello globale, dove i combattenti, rinchiusi in un ottagono di rete metallica, hanno combattuto per la gioia dei presenti.
- Un'evento unico e, secondo il New York Times, per niente simile a nessun'altra celebrazione avvenuta prima alla Casa Bianca. Il presidente ha voluto unire il compleanno alle più ampie celebrazioni, che dureranno mesi, per i 250 anni della firma della Dichiarazione d'Indipendenza Usa.
- L'evento è stato seguito da oltre 4.000 spettatori ospitati nell'arena 'The Claw' (l'artiglio'), l'arco metallico simile a un'astronave. La struttura ottagonale, sormontata da una gabbia a cupola, è stata costruita con spalti alti oltre 27 metri, luci, altoparlanti e quattro maxischermi per permettere anche ai fan seduti lontano di seguire gli incontri. Da scaletta, si sono tenuti sette incontri che si sono protratti fino a dopo mezzanotte.
- Trump è uscito dalla Casa Bianca di fianco al presidente e alleato di lunga data dell'UFC, Dana White. Forbes ha stimato che l'imprenditore nel 2025 ha avuto un patrimonio netto di oltre 600 milioni di dollari. L'uomo ha supportato Trump alle presidenziali del 2016, ribadendo il suo appoggio alle successive elezioni del 2020 e del 2024.
- Decine di migliaia di fan hanno seguito l'incontro, entusiasti di poter partecipare all'evento. Tra loro anche ospiti speciali come Mark Zuckerberg di Meta e David Ellison, capo di Paramount, ma anche Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale, proprietario del Milan.
- Dodici jet militari hanno aperto la serata sorvolando la Casa Bianca, precedendo il momento dell'inno americano cantato sul ring e l'ingresso di Donald Trump insieme al fondatore della Ufc e amico del presidente, Dana White.
- "C’è gente che è capace di prendersi un pugno e gente che non lo è", ha detto il presidente qualche giorno fa. "E nella vita è sempre meglio se sei in grado di farlo". La scelta di uno sport di combattimento non è stata casuale, da parte di Trump. Tra i motti della base Maga risalta la frase "La pace attraverso la forza".
- Nelle ultime settimane, vari media hanno ricordato come festeggiò i suoi 80 anni il predecessore di Trump, Joe Biden. L'ex presidente democratico e la First Lady, Jill Biden, avevano preso parte e servito alla cena del "Friendsgiving" con i membri delle forze armate e le loro famiglie il 21 novembre 2022.
- Dopo il grande show, il presidente è salito sull'Air Force One per volare in Francia, a Ginevra, per partecipare al summit del G7, dove l'attende una lunga serie di impegni. Non solo la firma della tregua sulla guerra in Iran, ma anche un possibile bilaterale con il leader ucraino Zelensky, che spera in un colloquio con Trump dopo la telefonata tra il presidente statunitense e Vladimir Putin.
- A inizio evento Trump ha annunciato l'accordo di pace con l'Iran. "Lo abbiamo raggiunto proprio nel giorno del mio 80esimo compleanno", ha detto