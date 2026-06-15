Trump, festa di compleanno con lottatori di UFC alla Casa Bianca

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Trump festeggia 80 anni tra gare di MMA e i jet militari: tra gli ospiti anche Zuckerberg

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Il presidente degli Stati Uniti ha soffiato 80 candeline di fronte a oltre 4 mila spettatori, giunti a Washington DC per seguire l'evento. Nella gabbia ottagonale gli scontri dei lottatori di arti marziali si sono susseguiti sotto gli occhi attenti di vip, come Gerry Cardinale e del tycoon, accompagnato dalla moglie e da Dana White, fondatore di Ufc e suo amico di lunga data

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