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Incidente in Albania, muore giovane italiana con il marito. Erano sposati da tre giorni

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Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che è costato la vita ad altre due persone, tra cui anche suo marito albanese Kleo Vrioni, 25 anni. I due avevano celebrato le nozze domenica scorsa. La terza vittima è un ragazzo di 15 anni. L'incidente è avvenuto a Manza, circa 30 chilometri ad ovest di Tirana, poco dopo le due di notte, al rientro da un locale notturno

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Una giovane italiana di 26 anni, Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che è costato la vita ad altre due persone, tra cui anche suo marito albanese Kleo Vrioni, 25 anni. I due avevano celebrato le nozze domenica scorsa. La terza vittima è un ragazzo di 15 anni.

 

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto a Manza, circa 30 chilometri ad ovest di Tirana, poco dopo le due di notte, al rientro da un locale notturno. Secondo la polizia, l'auto guidata da Vrioni sarebbe finita fuori strada, per motivi ancora incerti. La giovane coppia e il 15enne sono morti sul colpo, mentre altri due passeggeri, tutti albanesi, sono rimasti feriti. Uno di loro, un sedicenne, è in stato grave. 

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