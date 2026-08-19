Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che è costato la vita ad altre due persone, tra cui anche suo marito albanese Kleo Vrioni, 25 anni. I due avevano celebrato le nozze domenica scorsa. La terza vittima è un ragazzo di 15 anni. L'incidente è avvenuto a Manza, circa 30 chilometri ad ovest di Tirana, poco dopo le due di notte, al rientro da un locale notturno
Una giovane italiana di 26 anni, Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che è costato la vita ad altre due persone, tra cui anche suo marito albanese Kleo Vrioni, 25 anni. I due avevano celebrato le nozze domenica scorsa. La terza vittima è un ragazzo di 15 anni.
La dinamica dell'incidente
L'incidente è avvenuto a Manza, circa 30 chilometri ad ovest di Tirana, poco dopo le due di notte, al rientro da un locale notturno. Secondo la polizia, l'auto guidata da Vrioni sarebbe finita fuori strada, per motivi ancora incerti. La giovane coppia e il 15enne sono morti sul colpo, mentre altri due passeggeri, tutti albanesi, sono rimasti feriti. Uno di loro, un sedicenne, è in stato grave.
Incidente sulla Terni-Rieti, scontro tra bus e camper: morti. FOTO
Sei persone sono morte e 27 sono rimaste ferite nel grave incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, nei pressi del Lago di Ventina, al confine tra Lazio e Umbria. Secondo la prima ricostruzione, un camper e un pullman si sono scontrati frontalmente; coinvolte anche tre automobili. Quattro feriti sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Roma e Terni. Attivato numero telefonico per i familiari dei coinvolti. Ecco le immagini dal luogo dello schianto