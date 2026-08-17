Trump: "Stop raid su Gaza". Netanyahu: "No ritiro senza disarmo Hamas"

Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano a Gerusalemme. Al centro del confronto il futuro della Striscia e le condizioni per avviare la ricostruzione. Secondo le fonti citate, Israele chiede il completo disarmo di Hamas prima del ritiro dell'Idf. Trump intanto ha invitato Tel Aviv a non attaccare. Sul vertice pesa anche il voto delle primarie del Likud ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L’inviato speciale americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato a Gerusalemme il premier Benjamin Netanyahu per blindare i dettagli del Piano per Gaza. Il vertice arriva a sole ventiquattro ore dai delicatissimi colloqui avviati con i leader di Hamas in Egitto. Ma a pesare sul tavolo è soprattutto la coincidenza temporale: il faccia a faccia si è tenuto nel giorno delle primarie del Likud, il partito del primo ministro. Una concomitanza che gli emissari statunitensi liquidano come casuale, ma che per molti osservatori ha il sapore di una mossa politica calcolata al millimetro (SEGUI IL LIVEBLOG SUL MEDIORIENTE).

Trump: "Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza" Il presidente Donald Trump ha affidato il suo avvertimento per Bibi a un'intervista a Fox News: "Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza", ha detto, assicurando che "Hamas ha accettato di deporre le armi". Questa la linea rossa della Casa Bianca, che vuole escludere dall'iter di pace gli omicidi mirati nell'enclave. Un'indicazione di fatto già accettata da Netanyahu a inizio mese, come dimostra la drastica diminuzione degli ultimi giorni dei raid dell'Idf. Circostanza più volte bocciata dal ministro messianico di ultradestra Itamar Ben Gvir che, parlando in un podcast nei giorni scorsi, ha lanciato l'ennesima provocazione (anche in favore di voto): "Penso che a Gaza debbano essere effettuate uccisioni mirate, eliminando 30 o 40 ogni notte. Non soltanto coloro che rappresentano una minaccia immediata: ci sono persone lì che non meritano di vivere. Non sono nemmeno persone", ha dichiarato.

Il vertice Netanyahu-Board of Peace Alla lunga riunione di lunedì hanno preso parte per il Board il direttore esecutivo Nickolay Mladenov e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo, per la parte israeliana il capo dello Shin Bet David Zini e il direttore dell'intelligence militare Shlomi Binder. Per gli Usa l'ambasciatore Mike Huckabee. Secondo una fonte politica di Channel 12 'molto ben informata' sull'incontro, le parti hanno concordato che non verrà effettuata alcuna ricostruzione a Gaza senza il completo disarmo di Hamas, che deve consegnare tutte le armi - leggere e pesanti - affinché vengano distrutte alla Forza internazionale di stabilizzazione (Isf), guidata dal generale Usa Jasper Jeffers (il contingente multinazionale di peacekeeping pianificato per la Striscia con base nel sud di Israele). Secondo una fonte del Board of Peace che ha parlato con Ynet, "c'è accordo sulla completa smilitarizzazione di Gaza e solo successivamente sul ritiro israeliano". Ossia, diversamente da come chiede Hamas.

Kushner: "Nessuna ricostruzione senza smilitarizzazione" L'inviato Usa Kushner durante l'incontro avrebbe ripetuto la frase: "Non c'è nulla da ricostruire prima che la Striscia sia smilitarizzata". Una fonte del Consiglio ha detto a Channel 12 che "non ci sono grandi divergenze con Israele: nessuno di noi ha fiducia in Hamas. Se vedremo che la milizia comincerà a consegnare le armi, allora sarà un primo segnale che qualcosa di concreto sta accadendo". Kushner avrebbe sostenuto la posizione di Netanyahu rispetto alla libertà di azione sugli omicidi mirati "quando si presenta una minaccia", ma gli Usa chiedono di definire meglio il concetto di "minaccia", che deve essere "imminente". Le parti hanno anche parlato della possibilità di istituire un meccanismo con una presenza militare Usa che verifichi e autorizzi gli attacchi israeliani.