Sudan, crolla miniera d'oro: almeno 60 morti

Lo hanno riferito all'Afp due sopravvissuti, mentre molte altre persone risultano disperse e si teme siano morte sotto le macerie. I cunicoli della miniera di Al-Zaraa, vicino alla città di El-Nahud nel Kordofan Occidentale, avevano iniziato a cedere martedì

Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale, causando la morte di almeno 60 minatori: lo hanno riferito all'Afp due sopravvissuti, mentre molte altre persone risultano disperse e si teme siano morte sotto le macerie. I cunicoli della miniera di Al-Zaraa, vicino alla città di El-Nahud nel Kordofan Occidentale, avevano iniziato a cedere martedì e, entro la mattina seguente, erano stati recuperati 60 corpi. "Non sappiamo quanti altri siano ancora all'interno", ha dichiarato uno dei sopravvissuti, Khair al-Sayyed Jabara, al termine di un'operazione di soccorso durata tutta la notte.