Sparatoria università Virginia, preso 19enne: era in un ripostiglio

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Sparatoria Virginia State University, arrestato 19enne: nascosto in ripostiglio per 14 ore

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Cinque persone sono rimaste ferite nella sparatoria avvenuta all'alba di sabato fuori dalle residenze della Virginia State University, a Ettrick, a sud di Richmond. La polizia ha arrestato un 19enne, Camron Harris, che non è iscritto all'ateneo: era rimasto nascosto per oltre 14 ore in un ripostiglio del dormitorio Seward Hall

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Cinque persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta all'alba di sabato fuori dalle residenze studentesche della Virginia State University, a Ettrick, circa 39 chilometri a sud di Richmond, in Virginia. Per l'episodio la polizia ha arrestato un ragazzo di 19 anni, Camron Harris, residente a Henrico, che non risulta iscritto all'ateneo. Il giovane, ora detenuto senza cauzione, è accusato di otto reati.

Le 14 ore nel ripostiglio

Dopo la sparatoria, scattata intorno all'1.30 di notte, è partita una caccia all'uomo durata diverse ore. Gli agenti hanno individuato il sospetto nel pomeriggio di sabato, verso le 16.00, all'interno del Seward Hall, una residenza mista di tre piani del campus: era nascosto in un ripostiglio, dove era rimasto per oltre 14 ore prima di essere fermato e trasferito nel carcere della contea di Chesterfield.

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Le condizioni dei feriti

Le cinque persone colpite hanno tra i 17 e i 23 anni. Un uomo di 21 anni, non iscritto all'università, resta in condizioni critiche. Un solo ferito, un 20enne, è studente della VSU ed è già stato dimesso dall'ospedale. Gli altri, anch'essi in gran parte estranei all'ateneo, non sono in pericolo di vita. I nomi delle vittime non sono stati diffusi.

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Le accuse e le indagini

Contro Harris sono stati emessi otto mandati d'arresto per reati gravi: quattro capi d'accusa per lesioni dolose e quattro per uso di un'arma da fuoco nella commissione di un reato. Le autorità non hanno escluso ulteriori contestazioni e non hanno reso noto un possibile movente. All'indagine, tuttora in corso, collaborano anche l'ATF, l'agenzia federale su armi ed esplosivi, e lo sceriffo della contea di Hanover. In un primo momento gli inquirenti avevano ipotizzato la presenza di più aggressori; dopo l'arresto, l'università ha comunicato che non sussisteva più una minaccia per la sicurezza del campus.

Il campus

La Virginia State University è uno degli storici atenei afroamericani degli Stati Uniti: fu il primo college quadriennale interamente finanziato dallo Stato destinato agli studenti neri d'America. Oggi conta circa 5.700 iscritti. Le residenze erano state riaperte una settimana fa in vista del rientro degli studenti, con l'avvio del nuovo anno accademico fissato per lunedì. La sparatoria è avvenuta nei pressi dei Quad Annexes del campus.

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