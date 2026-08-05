Uomo armato arrestato domenica presso il campo da golf di Trump a LA

Lo riferisce il New York Post. Jeanine John Taele, 38 anni, originario di Downey (California), è stato preso in custodia fuori dalla struttura di Rancho Palos Verdes da agenti dell'Fbi in borghese, dopo che questi avevano notato il suo comportamento sospetto

Un uomo armato, sospettato di monitorare le "attività di pianificazione della sicurezza", è stato arrestato domenica all'esterno del Trump National Golf Course di Los Angeles, appena due giorni prima della visita del presidente americano, e trovato in possesso di un arsenale e di un giubbotto antiproiettile. Lo riferisce il New York Post. Jeanine John Taele, 38 anni, originario di Downey (California), è stato preso in custodia fuori dalla struttura di Rancho Palos Verdes da agenti dell'Fbi in borghese, dopo che questi avevano notato il suo comportamento sospetto.

Trump arrivato al suo Golf Club

Intanto Trump è arrivato al Trump National Golf Course di Los Angeles poco dopo le 17 locali (le 2 di mercoledì in Italia) in vista della sua partecipazione a un evento del Republican National Committee (Rnc), legato alla raccolta fondi in vista della volata delle midterm. Si terrà tra un'ora circa e sarà l'occasione per illustrare i risultati della sua amministrazione in campo economico, le politiche di controllo delle frontiere e le iniziative per la sicurezza pubblica, oltre che per lanciare qualche frecciata al governatore Gavin Newsom, suo nemico giurato. L'ultima visita ufficiale di Trump in California risale al gennaio 2025, in seguito ai devastanti incendi di Palisades ed Eaton.