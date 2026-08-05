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Caldo record allo zoo di Tokyo, altri tre leoni gravi

Mondo
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Gli animali sono stati trasferiti in un recinto condizionato. Padiglione chiuso, non era mai successo. Il contesto climatico è estremo: secondo l'Agenzia meteorologica giapponese (Jma), 34 località hanno oltrepassato i 40 gradi quest'estate

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Dopo che tre leonesse sono morte, altri tre leoni sono in condizioni critiche allo zoo di Tama, nella periferia occidentale di Tokyo, a causa di un'ondata di calore record che ha colpito nei giorni scorsi il Giappone. 

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Indagini interne al parco per accertare le cause definitive

Altri tre animali, due maschi e una femmina, che nonostante le misure di protezione messe in essere nello zoo non riuscivano a reggersi in piedi, sono stati trasferiti dal personale affinchè trascorrano la convalescenza in un recinto interno dotato di condizionatori portatili. Tra il 28 luglio e il 2 agosto scorsi erano morte Mugi, 3 anni, Ichigo, 11 anni, e Ruena, 15 anni. Le autopsie avevano evidenziato una disidratazione grave e sistemica, con una sindrome da disfunzione multiorgano, compatibili con un colpo di calore. L'amministrazione metropolitana, che gestisce il parco, ha commissionato indagini esterne per accertare le cause definitive.   

Approfondimento

Tre leonesse muoiono per sospetto colpo di calore allo zoo di Tokyo

I sintomi: perdita di appetito e letargia

La crisi, raccontano i media locali, era iniziata a metà luglio, quando due dei 16 leoni dello zoo (in totale 5 maschi e 11 femmine) hanno manifestato perdita di appetito e letargia. I sintomi si sono poi estesi a dieci animali, alcuni dei quali hanno perso conoscenza. Nonostante le cure con fluidi endovena, ventilatori e nebulizzatori, e la chiusura dell'area espositiva, le tre leonesse non sono riuscite a sopravviere, L'evento è senza precedenti per lo zoo, che alleva ed espone i felini dal 1964. Il contesto climatico è estremo: secondo l'Agenzia meteorologica giapponese (Jma), 34 località hanno oltrepassato i 40 gradi quest'estate, superando il record di 30 casi registrati nell'intero 2025. Le temperature medie del Giappone occidentale a fine luglio sono state le più alte dal 19.

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