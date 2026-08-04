Baleari, 17 migranti morti in mare tentando di raggiungere la costa

Tragedia al largo delle coste spagnole. Diciassette migranti sono morti dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo in direzione delle Baleari. La testimonianza, raccolta e diffusa dalle autorità spagnole, è stata data da due sopravvissuti tratti in salvo dal Salvataggio Marittimo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per due settimane, durante le quali sarebbero morti 17 degli occupanti, prima dell'arrivo dei soccorsi.

Sopravvissuti trasferiti in ospedale

Secondo la Delegazione del governo dell'arcipelago mediterraneo, il salvataggio è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte, quando una motovedetta ha individuato una piccola imbarcazione a 12,6 miglia a sud-ovest di Maiorca con a bordo solo due persone vive. Entrambe di origini magrebine, sono state trasferite all'ospedale Son Espases di Palma di Maiorca con sintomi di grave disidratazione e malnutrizione. Dopo la loro testimonianza, il Salvataggio Marittimo ha inviato un elicottero per perlustrare l'area del ritrovamento e ha diramato un avviso ai naviganti per cercare eventuali sopravvissuti o le vittime del naufragio. In una seconda operazione all'alba di oggi, avvenuta intorno alle 5:15, mezzi del Salvataggio Marittimo hanno inoltre soccorso una seconda imbarcazione con 15 migranti a bordo di origini magrebine a circa 30 miglia a sud-est di Ibiza.