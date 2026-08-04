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Guatemala, allerta per eruzione vulcano Fuego: evacuati 2 villaggi

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"E' stata dichiarata un'allerta arancione a livello nazionale a causa dell'eruzione del vulcano Fuego", ha dichiarato l'agenzia di coordinamento per le emergenze Conred su X, mentre iniziava l'evacuazione di due villaggi vicini al vulcano

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Allerta in Guatemala per una forte eruzione del vulcano Fuego, vicino alla capitale, con lava e imponenti colonne di gas e cenere. Le autorità guatemalteche hanno emesso un'allerta di pericolo, di livello di emergenza appena inferiore al massimo dopo la violenta eruzione del vulcano più attivo dell'America Centrale.

"E' stata dichiarata un'allerta arancione a livello nazionale a causa dell'eruzione del vulcano Fuego", ha dichiarato l'agenzia di coordinamento per le emergenze Conred su X, mentre iniziava l'evacuazione di due villaggi vicini al vulcano, situato a 35 chilometri dalla capitale Città del Guatemala.

GUATEMALAL-VOLCANO-FUEGO - ©Ansa

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