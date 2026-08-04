Guatemala, allerta per eruzione vulcano Fuego: evacuati 2 villaggi

"E' stata dichiarata un'allerta arancione a livello nazionale a causa dell'eruzione del vulcano Fuego", ha dichiarato l'agenzia di coordinamento per le emergenze Conred su X, mentre iniziava l'evacuazione di due villaggi vicini al vulcano

Allerta in Guatemala per una forte eruzione del vulcano Fuego, vicino alla capitale, con lava e imponenti colonne di gas e cenere. Le autorità guatemalteche hanno emesso un'allerta di pericolo, di livello di emergenza appena inferiore al massimo dopo la violenta eruzione del vulcano più attivo dell'America Centrale.

"E' stata dichiarata un'allerta arancione a livello nazionale a causa dell'eruzione del vulcano Fuego", ha dichiarato l'agenzia di coordinamento per le emergenze Conred su X, mentre iniziava l'evacuazione di due villaggi vicini al vulcano, situato a 35 chilometri dalla capitale Città del Guatemala.