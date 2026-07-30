L'episodio si sarebbe verificato lo scorso 6 luglio sul volo BA919 proveniente da Düsseldorf. La causa sarebbe legata ad un guasto al sistema di dati di volo capitato proprio mentre il velivolo si trovava a 1200 metri di altitudine sopra Canary Wharf, un grande e moderno centro finanziario e direzionale situato nell'East End di Londra

Un aereo della British Airways sarebbe andato "ad un passo dal disastro" mentre era in volo proprio sopra Londra. Come riportato da alcuni media tra cui The Sun infatti, un velivolo della compagnia britannica sarebbe andato "a pochi secondi" da una vera e propria tragedia dopo essere andato in stallo a circa 1200 metri di altitudine. L'episodio sarebbe avvenuto il 6 luglio scorso, sul volo BA919 proveniente da Düsseldorf, a causa di un guasto al sistema di dati di volo proprio sopra Canary Wharf, un grande e moderno centro finanziario e direzionale situato nell'East End di Londra, precisamente sull'Isle of Dogs. I dettagli di quanto accaduto, però, sono emersi solo in queste ore.

L'intervento del comandante

Stando ad alcune fonti, dopo il malfunzionamento, la risposta del primo ufficiale sarebbe stata inadeaguata, tanto da richiedere l'intervento fisico del comandante per annullare l'input iniziale del primo ufficiale e tentare di risolvere il problema, mentre l'Airbus A320 coinvolto si trovava in fase di avvicinamento ad Heathrow. L'incidente è stato definito "il più grave tra quelli sfiorati nel Regno Unito degli ultimi anni".