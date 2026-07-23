Il volo Pan Am e l'incidente del 1952

Il volo Pan Am 526A era decollato da San Juan l'11 aprile 1952 ed era diretto a New York. A bordo c'erano 64 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio, ma poco dopo il decollo i piloti persero entrambi i motori di destra e il velivolo precipitò in mare. Nonostante la presenza di zattere e giubbotti di salvataggio, molti passeggeri rimasero seduti e 52 persone morirono. La posizione generale dell'incidente era nota, ma l'esatta ubicazione del relitto non era mai stata individuata.