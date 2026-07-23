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Il relitto Pan Am ritrovato dopo 74 anni sul fondo dell'oceano: l'incidente aereo del 1952

Mondo
©Getty

Il velivolo "Clipper Endeavor", precipitato a largo di Porto Rico, è stato individuato a 2.000 piedi di profondità da una spedizione aeronautica in collaborazione con Discovery Channel. L'incidente portò all'introduzione delle istruzioni di sicurezza oggi obbligatorie sui voli passeggeri, grazie alle testimonianze dei 17 sopravvissuti che contribuirono alla revisione dei protocolli dell'aviazione civile 

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Settantaquattro anni dopo lo schianto di un aereo della Pan Am, noto come "Clipper Endeavor", al largo di Porto Rico, in cui persero la vita 52 passeggeri, una squadra di ricerca aeronautica in collaborazione con Discovery Channel ha ritrovato il relitto sul fondale oceanico. Quel disastro portò all'introduzione delle istruzioni di sicurezza oggi obbligatorie su ogni volo passeggeri, grazie anche alle testimonianze dei 17 sopravvissuti che contribuirono all'aggiornamento dei protocolli dell'aviazione civile. 

Il volo Pan Am e l'incidente del 1952

Il volo Pan Am 526A era decollato da San Juan l'11 aprile 1952 ed era diretto a New York. A bordo c'erano 64 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio, ma poco dopo il decollo i piloti persero entrambi i motori di destra e il velivolo precipitò in mare. Nonostante la presenza di zattere e giubbotti di salvataggio, molti passeggeri rimasero seduti e 52 persone morirono. La posizione generale dell'incidente era nota, ma l'esatta ubicazione del relitto non era mai stata individuata.

La spedizione e l'identificazione del velivolo

Il mese scorso, la Air/Sea Heritage Foundation, in collaborazione con il programma "Expedition Unknown" di Discovery Channel e la società Deep Sea Vision, ha utilizzato un drone sottomarino per localizzare il relitto a circa 2.000 piedi di profondità. La notizia del ritrovamento è stata riportata per la prima volta dalla Nbc durante il programma "Today" anche se, secondo un comunicato stampa di Discovery, l'aereo Douglas DC-4 è stato rinvenuto la sera del 2 giugno, spezzato in due sezioni. Le immagini mostravano chiaramente l'iconico logo alato della Pan American e il nome del velivolo ancora leggibili.

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