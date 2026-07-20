Sul volo Salonicco-Memmingen del 10 luglio un passeggero serbo di 61 anni era stato in parte risucchiato fuori dal finestrino rotto di un Boeing 737. Ora l'ad di Ryanair Michael O'Leary indica la causa: un danno al motore provocato da un oggetto estraneo durante il decollo, non l'età dell'aereo né la manutenzione. Indaga l'ente statunitense per la sicurezza dei trasporti ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un danno al motore causato da un oggetto estraneo durante il decollo: è questa la prima ipotesi sull'incidente che il 10 luglio ha coinvolto un Boeing 737 di Ryanair partito da Salonicco e diretto a Memmingen, in Germania. A indicarla è l'amministratore delegato della compagnia, Michael O'Leary, secondo cui i risultati preliminari escludono un ruolo dell'età dell'aeromobile o delle sue condizioni di manutenzione. I primi esiti dell'indagine sono stati riportati dal sito della Reuters.

Cosa è successo in volo Poco dopo il decollo dalla città greca un pezzo del motore si sarebbe staccato, frantumando un finestrino della cabina. La rottura ha provocato una perdita di pressione: un passeggero serbo di 61 anni è stato in parte risucchiato verso l'esterno, con la testa e le spalle fuori dal finestrino. A riportarlo sul sedile è stato un gruppo di viaggiatori, che si è aggrappato al suo corpo. L'uomo è finito in ospedale per ustioni da attrito. Leggi anche Risucchiato da finestrino su volo Ryanair, il racconto della moglie

"Non possiamo ancora dirlo con certezza" "Le prime informazioni suggeriscono che si tratti di un danno al motore causato da un oggetto estraneo durante il decollo da Salonicco, ma non ne siamo certi, non possiamo affermarlo con certezza", ha detto O'Leary, intervenuto dopo la presentazione dei conti del trimestre aprile-giugno. L'ad ha precisato che l'aereo ha 18 anni e che il motore era stato sottoposto a una manutenzione completa e a una revisione nel corso degli ultimi due anni. Leggi anche Ryanair, esplode finestrino: passeggero rischia di essere risucchiato