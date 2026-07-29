L'uomo che per anni è stato il massimo esperto di malattie infettive del governo federale Usa, negli stessi momenti, ha invocato il quinto emendamento durante l'audizione davanti alla Commissione per la sicurezza interna del Senato, convocata per fare luce sulla pandemia del Covid-19

Donald Trump torna ad attaccare Anthony Fauci, storico volto della risposta sanitaria americana al Covid-19. In un messaggio pubblicato su Truth Social, il presidente degli Stati Uniti definisce "folli" le idee dell'immunologo, rivendica le scelte adottate durante la pandemia e sostiene di essersi progressivamente allontanato dai suoi consigli. Le dichiarazioni arrivano mentre Fauci è al centro di un'audizione davanti alla Commissione per la sicurezza interna del Senato, dove ha scelto di avvalersi del Quinto Emendamento.

L'attacco di Trump a Fauci

Nel post pubblicato su Truth, Trump scrive che le idee di Anthony Fauci "erano folli" e afferma di aver perso fiducia nel suo principale consulente sanitario durante l'emergenza Covid. Il presidente rivendica inoltre il risultato di "Operation Warp Speed", definendolo un "successo strepitoso" e sostenendo di aver preso le distanze dalle indicazioni dell'immunologo: "Operation Warp Speed è stata un successo strepitoso, in molti sostengono che sia stata una delle iniziative di maggior successo mai intraprese da un presidente americano. Su questo punto ho scavalcato Fauci: le sue idee erano folli!".

Trump accusa poi Fauci di aver "preso troppe decisioni sbagliate, come quella sulle mascherine" e ribadisce la propria posizione sull'origine del coronavirus: "Fin dall'inizio ho affermato che il virus proveniva dal laboratorio di Wuhan, in Cina. Fauci era fortemente in disaccordo, cercando sempre di proteggere la Cina".

Secondo il presidente, durante la pandemia non avrebbe consentito all'immunologo di "bloccare il Paese". Mentre dopo il suo mandato, Joe Biden "lo ha trasformato in un re". Trump sostiene inoltre di aver avvertito il suo successore che l'immunologo "o non ci capiva nulla, oppure era disonesto", aggiungendo che Biden gli avrebbe poi conferito "un potere enorme e distruttivo".