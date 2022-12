Un nuovo tweet che scatena reazioni. Autore Elon Musk , ovviamente, che di Twitter è il proprietario. "My pronouns are Prosecute/Fauci", recita il cinguettio di Musk: obiettivo del tweet sono i pronomi di genere e la comunità Lgbtq e il superesperto virologo della Casa Bianca, Anthony Fauci appunto, già da tempo nel mirino di repubblicani e dell'estrema destra per le misure contro il Covid. Parole che costano a Musk molti fischi durante la sua apparizione allo show del controverso comico Dave Chapelle a San Francisco. Il patron di Tesla è salito a sorpresa sul palco e il video del suo ingresso fra fischi e applausi del pubblico è diventato subito virale, per poi scomparire dai social. Un episodio che ha spinto migliaia di utenti ad accusare il miliardario di sostenere la "libertà d'espressione" solo a parole.

La replica di Fauci e della Casa Bianca

approfondimento

Covid, Fauci: “Andiamo verso vaccino annuale, come per l’influenza”

"Non faccio attenzione, non spreco neanche un minuto a preoccuparmi", ha commentato Anthony Fauci. "Non sento il bisogno di rispondere, molte delle cose sono solo un pozzo nero di disinformazione", aggiunge il consigliere medico della Casa Bianca. La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha definito "incredibilmente pericolosi" gli attacchi lanciati da Elon Musk Anthony Fauci. Le sue parole sono "rivoltanti e sconnesse dalla realtà", ha detto la portavoce, dopo che Elon Musk ha chiesto che l'immunologo sia perseguito per presunti reati commessi nella sua azione pubblica.

Vecchie ruggini

L'antipatia di Musk per Fauci non è nuova. Il miliardario non gli ha infatti lesinato critiche per i lockdown e le restrizioni durante la pandemia. Ma con l'ultimo tweet il patron di Tesla si è spinto oltre e ha chiamato in causa anche i pronomi di genere, scatenando una pioggia di polemiche alle quali ha risposto senza scomporsi. "Elon per favore non promuovere l'odio contro i membri della già emarginata comunità Lgbtq+. Sono delle persone reali con dei sentimenti. Inoltre Fauci è un servitore pubblico la cui unica motivazione è quella di salvare vite", gli ha chiesto su Twitter l'ex astronauta della Nasa Scott Kelly. Secca la replica del miliardario: "Sono profondamente in disaccordo. Forzare il proprio pronome ad altri quando non è chiesto non è buono per nessuno". La battaglia di Musk contro i pronomi non è nuova e il miliardario è già stato rimproverato pubblicamente al riguardo, anche dalla sua ex compagna Grimes. "Sostengo i transgender ma tutti questi pronomi sono un incubo estetico", ha detto Musk nei mesi scorsi dopo l'ennesima pioggia di critiche.