La scossa è stata registrata nella mattina con epicentro ad Alhendin. Una cinquantina di segnalazioni per crepe e distacchi di cornicioni e intonaci

Un forte terremoto ha scosso Granada, nella regione meridionale dell'Andalusia,nella mattina di martedì 18 agosto. La popolazione ha avvertito distintamente la scossa che, secondo la prima misurazione dell'Istituto geografico nazionale spagnolo (Ign), ha avuto magnitudo 4,6 ed è stato registrata alle 10:37 con epicentro ad Alhendin, a circa 5 km di profondità. Si tratta della scossa più forte dopo quella di magnitudo 5 che era stata registrata sabato 15 agosto, sempre con epicentro ad Alhendin, e che aveva provocato danni ad alcuni edifici di Granada, ma senza feriti o vittime. Da Ferragosto le autorità dell'Andalusia hanno attivato la fase di emergenza per il rischio sismico. La nuova scossa, avvertita anche in alcune zone della provincia di Almeria, allo stato non ha provocato danni alle persone.

I danni rilevati

Il terremoto, notificato alla popolazione dai servizi di emergenza del 112 sui canali social, ha attivato l'allerta sismica di Google su numerosi telefoni. Il servizio andaluso ha ricevuto una cinquantina di chiamate per segnalazioni di crepe e distacchi di cornicioni e intonaci dagli edifici. Al momento non si registrano feriti o vittime. In via precauzionale, la Provincia di Ganada ha disposto la chiusura al pubblico degli edifici amministrativi, dei musei, incluso il complesso monumentale dell'Alhambra, visitato ogni giorno da centinaia di turisti, e della Città della Sport, mantenendo operativi i centri assistenziali. La metropolitana di Granada ha ridotto in via precauzionale la velocità dei convogli a 30 km orari, mentre la polizia locale ha fatto appello alla calma e a mantenersi lontani dagli edifici.

Il governatore dell'Andalusia, Juanma Moreno, in un messaggio su X ha invitato alla "massima prudenza". "Gli esperti segnalano che è possibile che i movimenti sismici e le repliche continuino nella zona ed è importante conoscere come dobbiamo agire in queste situazioni", ha scritto Bonilla, nel fare appello alla popolazione "a seguire i consigli" delle autorità e a "mantenere la serenità".