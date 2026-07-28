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Medjugorje, incendio ad altare chiesa San Giacomo e profanate statue Madonna. FOTO E VIDEO

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Ignoti hanno vandalizzato uno dei principali luoghi di pellegrinaggio mariano al mondo, in Bosnia Erzegovina. Ne ha dato notizia il sito La Luce di Maria. Incendiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo e imbrattate con vernice nera le statue della Madonna sulla Collina delle Apparizioni e alla Croce Blu

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Grave atto vandalico nella notte a Medjugorje, in Bosnia Erzegovina, uno dei principali luoghi di pellegrinaggio mariano al mondo. Ne ha dato notizia il sito La Luce di Maria. Ignoti hanno preso di mira alcuni dei siti simbolo delle presunte apparizioni della Vergine: incendiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo e imbrattate con vernice nera le statue della Madonna sulla Collina delle Apparizioni (Podbrdo) e alla Croce Blu. Sui luoghi sono state trovate anche scritte blasfeme in lingua inglese, tra cui "Devil in a skirt" (Diavolo in gonnella) e "Evil" (Male).

Le statue della Madonna sul Podbrdo e alla Croce Blu - lalucedimaria.it

La ricostruzione dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni, i vandali sono entrati in azione intorno alle quattro del mattino. Oltre alle statue mariane, è stato danneggiato anche il telone di copertura dell'altare esterno della parrocchia di San Giacomo, recentemente rinnovato. Mentre si quantificano i danni, le autorità locali hanno avviato le indagini per individuare i responsabili e secondo gli organi di informazione locali si stanno valutando diverse piste. L'episodio ha suscitato profondo sconcerto tra i pellegrini e la comunità cattolica, anche perché avviene a pochi giorni dall'apertura del Festival Internazionale dei Giovani (Mladifest), che ogni anno richiama a Medjugorje decine di migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo. Numerosi pellegrini si sono recati fin dalle prime ore del mattino nei luoghi profanati per pregare e manifestare solidarietà alla comunità parrocchiale.

Il tentativo di incendio all’altare a Medjugorje - lalucedimaria.it

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