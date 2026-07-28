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Cina, terremoto di magnitudo 5.7 registrato nella regione del Qinghai

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Il sisma ha colpito la prefettura autonoma tibetana di Hainan senza che venissero segnalati vittime né danni materiali rilevanti

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Un terremoto di magnitudo 5,7 ha colpito la prefettura autonoma tibetana di Hainan, nella provincia occidentale cinese del Qinghai. Al momento non si segnalano vittime né danni materiali rilevanti. La scossa è stata registrata alle 11:16 ora locale, nella contea di Xinghai. L'epicentro è stato localizzato a una profondità di dieci chihometri, secondo il centro cinese delle reti sismologiche. Secondo l'emittente Cctv, la scossa è stata avvertita anche a Xining, capoluogo del Qinghai, a circa 274 chilometri dall'epicentro, e a Lanzhou, capitale della vicina provincia del Gansu, distante circa 400 chilometri.

Zona sismica poco popolata

La Cina occidentale, dove si trovano il Tibet, lo Xinjiang e province come Gansu e Qinghai, è frequentemente interessata da terremoti per la vicinanza alla zona di attrito tra le placche tettoniche eurasiatica e indiana, nell'area himalayana. In molti casi, tuttavia, le scosse non provocano danni gravi a causa della bassa densità di popolazione in vaste aree della regione. 

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