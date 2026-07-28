Cina, terremoto di magnitudo 5.7 registrato nella regione del Qinghai

Il sisma ha colpito la prefettura autonoma tibetana di Hainan senza che venissero segnalati vittime né danni materiali rilevanti
Un terremoto di magnitudo 5,7 ha colpito la prefettura autonoma tibetana di Hainan, nella provincia occidentale cinese del Qinghai. Al momento non si segnalano vittime né danni materiali rilevanti. La scossa è stata registrata alle 11:16 ora locale, nella contea di Xinghai. L'epicentro è stato localizzato a una profondità di dieci chihometri, secondo il centro cinese delle reti sismologiche. Secondo l'emittente Cctv, la scossa è stata avvertita anche a Xining, capoluogo del Qinghai, a circa 274 chilometri dall'epicentro, e a Lanzhou, capitale della vicina provincia del Gansu, distante circa 400 chilometri.
Zona sismica poco popolata
La Cina occidentale, dove si trovano il Tibet, lo Xinjiang e province come Gansu e Qinghai, è frequentemente interessata da terremoti per la vicinanza alla zona di attrito tra le placche tettoniche eurasiatica e indiana, nell'area himalayana. In molti casi, tuttavia, le scosse non provocano danni gravi a causa della bassa densità di popolazione in vaste aree della regione.