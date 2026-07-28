Cina, terremoto di magnitudo 5.7 registrato nella regione del Qinghai

Un terremoto di magnitudo 5,7 ha colpito la prefettura autonoma tibetana di Hainan, nella provincia occidentale cinese del Qinghai. Al momento non si segnalano vittime né danni materiali rilevanti. La scossa è stata registrata alle 11:16 ora locale, nella contea di Xinghai. L'epicentro è stato localizzato a una profondità di dieci chihometri, secondo il centro cinese delle reti sismologiche. Secondo l'emittente Cctv, la scossa è stata avvertita anche a Xining, capoluogo del Qinghai, a circa 274 chilometri dall'epicentro, e a Lanzhou, capitale della vicina provincia del Gansu, distante circa 400 chilometri.