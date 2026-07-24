Torna a salire la tensione in Cisgiordania dopo una sparatoria in cui sono morti quattro palestinesi e un israeliano nella zona circostante l'avamposto di coloni di Havat Gilad, nei pressi di Nablus. Secondo quanto riportato da fonti militari citate da Haaretz, un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza dell'insediamento dando il via allo scontro a fuoco. Funzionari palestinesi affermano che la sparatoria è iniziata quando un gruppo di coloni ha attaccato il villaggio di Tell. Qualche ora dopo anche un soldato, il maggiore Yuval Ezra, delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) è morto per le ferite riportate nello scontro. Netanyahu ha convocato i vertici della sicurezza e ordinato all'esercito un dispiegamento massiccio. Ha anche accelerato sul riconoscimento degli insediamenti non autorizzati. L'Idf ha cancellato i permessi per le truppe annunciando “una vasta operazione antiterrorismo”, al momento in corso. Le forze israeliane hanno chiuso gli accessi a diverse città e villaggi del governatorato di Salfit.

Lo scontro a fuoco

Secondo fonti militari israeliane, i palestinesi hanno attaccato degli israeliani che facevano escursioni nella zona e in seguito uno di loro ha afferrato un'arma da un coordinatore della sicurezza civile del vicino insediamento di Havat Gilad e ha aperto il fuoco. Sono rimasti uccisi quattro palestinesi e un israeliano (più un altro militare dell’Idf). L'esercito ha imposto il coprifuoco nel villaggio e in diversi punti di accesso alla città di Nablus. Diversa la versione dei palestinesi: la sparatoria sarebbe iniziata quando un gruppo di coloni ha attaccato il villaggio di Tell, hanno tentato di fare irruzione in due case. A quel punto gli abitanti sono usciti per affrontarli e i coloni hanno aperto il fuoco. Mezz'ora dopo gli israeliani sono tornati e hanno attaccato la parte occidentale della città, colpendo un minore con un'arma. Questo ha causato il caos, e poi è arrivato l'esercito israeliano e ha iniziato a sparare, insieme ai coloni, dice un testimone alla Reuters. Intanto la Mezzaluna Rossa ha affermato che da stamattina si segnalano tre attacchi di coloni israeliani contro palestinesi in Cisgiordania.

Netanyahu promette “fermezza contro i terroristi”

L'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato: “Agiremo con fermezza contro i terroristi e i loro mandanti e non permetteremo che il terrorismo in Giudea e Samaria rialzi la testa”. Il primo ministro e il ministro della Difesa Israel Katz hanno dichiarato di aver incaricato l'Idf di accelerare la legalizzazione degli avamposti non autorizzati in Cisgiordania e di crearne di nuovi, a seguito degli scontri vicino a Nablus. Dopo una riunione del gabinetto di sicurezza, i due hanno anche affermato di aver ordinato la demolizione dell'abitazione del palestinese accusato di aver ucciso il colono israeliano nonché un'"operazione intensiva" nei villaggi da loro descritti come "roccaforti terroristiche", che prevede il sequestro di armi e la revoca dei permessi di lavoro.