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Usa, a comizio in Georgia ragazzo imita Trump alle spalle: social rilanciano il video

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Un giovane è stato ripreso mentre riprende nelle parole e nei gesti il presidente davanti a lui. Il web commenta: "Gli stessi partecipanti ai comizi di Trump lo deridono perché sembra mentalmente instabile"

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Fare un comizio con il pubblico alle spalle è una tradizione della politica americana: non si tratta solo di una platea ma rappresenta la base a cui i politici si rivolgono, l’elettorato di chi parla. La scelta delle persone è sempre molto attenta perché è ciò che vedono le persone da casa o sui social e che fa scattare il sentimento di identificazione. Per questo motivo i partiti e le campagne selezionano con la massima attenzione i candidati da mostrare. Ma durante il comizio in Georgia di Donald Trump la situazione è sfuggita al controllo dei collaboratori del presidente. 

Il video sui social 

In un video rilanciato sui social e diventato virale, si vede un giovane in completo scuro, camicia e cravatta imitare Trump nelle parole e nei gesti mentre, davanti a lui, il presidente Usa tiene un comizio davanti al pubblico dello stato georgiano. La scena è stata ripresa per alcuni secondi quando l'inquadratura della regia si è allargata. L'account progressista Headquartes su X, seguito da oltre un milione di utenti, lo ha subito ripreso, commentando come gli stessi giovani prendessero in giro il loro presidente, descritto come "uno con problemi di salute mentale".

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