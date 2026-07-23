Un giovane è stato ripreso mentre riprende nelle parole e nei gesti il presidente davanti a lui. Il web commenta: "Gli stessi partecipanti ai comizi di Trump lo deridono perché sembra mentalmente instabile"

Fare un comizio con il pubblico alle spalle è una tradizione della politica americana: non si tratta solo di una platea ma rappresenta la base a cui i politici si rivolgono, l’elettorato di chi parla. La scelta delle persone è sempre molto attenta perché è ciò che vedono le persone da casa o sui social e che fa scattare il sentimento di identificazione. Per questo motivo i partiti e le campagne selezionano con la massima attenzione i candidati da mostrare. Ma durante il comizio in Georgia di Donald Trump la situazione è sfuggita al controllo dei collaboratori del presidente.