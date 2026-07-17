Norvegia, vasto incendio vicino a Oslo distrugge centinaia di case: “Rogo fuori controllo”Mondo
Secondo il sito della tv di Stato Nrk, nel rogo in corso a Drammen, a circa 40 chilometri dalla capitale, oltre 100 abitazioni sono andate distrutte e centinaia di famiglie sono state evacuate. Il capo della polizia fa sapere che l'incendio si è propagato coinvolgendo diverse villette a schiera a causa dei forti venti
Un vasto incendio ha colpito nella giornata di oggi (17 luglio) la cittadina di Drammen, 40 chilometri a sud-ovest di Oslo, in Norvegia. Secondo quanto riferisce il sito della tv di Stato Nrk, oltre 100 abitazioni sono andate distrutte durante il rogo definito "fuori controllo". Il capo della polizia Frode Presthus ha spiegato che i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a domare le fiamme estese a diverse villette a schiera a causa dei forti venti che soffiano nella zona. Immediato è scattato l'ordine di evacuazione per centinaia di famiglie, molte delle quali affermano di aver udito delle esplosioni. Durante l'intervento di spegnimento, un vigile è rimasto ferito lievemente ma al momento non si segnalano altri feriti o dispersi.
Il sindaco di Drammen: "Terribile incidente"
L'allarme, scattato poco dopo le 15.30, ha portato all'intervento di sei elicotteri antincendio e numerose squadre di soccorso. Le autorità hanno inoltre istituito una zona di divieto di volo temporanea per agevolare le operazioni. "Tutti i vigili del fuoco disponibili nella Norvegia orientale sono giunti a Krogstadelva e abbiamo a disposizione ingenti risorse della protezione civile e del Servizio di Sicurezza Nazionale norvegese che stanno coordinando il servizio di elicotteri", ha affermato il capo della polizia. Il sindaco di Dammen, Kiell Arne Hermansen, ha definito l'accaduto "un terribile incidente" annunciando che "tutte le risorse del comune e dei servizi di emergenza sono attualmente impegnate ad aiutare le persone nella zona". L'amministrazione ha attivato un'unità di crisi e allestito centri di accoglienza per gli sfollati. Le cause del rogo sono in corso di accertamento da parte della polizia che ha invitato la popolazione a evacuare l'area, mantenere chiuse porte e finestre e spegnere gli impianti di ventilazione a causa del rischio di esplosioni e della presenza del fumo tossico.
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