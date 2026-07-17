Il sindaco di Drammen: "Terribile incidente"

L'allarme, scattato poco dopo le 15.30, ha portato all'intervento di sei elicotteri antincendio e numerose squadre di soccorso. Le autorità hanno inoltre istituito una zona di divieto di volo temporanea per agevolare le operazioni. "Tutti i vigili del fuoco disponibili nella Norvegia orientale sono giunti a Krogstadelva e abbiamo a disposizione ingenti risorse della protezione civile e del Servizio di Sicurezza Nazionale norvegese che stanno coordinando il servizio di elicotteri", ha affermato il capo della polizia. Il sindaco di Dammen, Kiell Arne Hermansen, ha definito l'accaduto "un terribile incidente" annunciando che "tutte le risorse del comune e dei servizi di emergenza sono attualmente impegnate ad aiutare le persone nella zona". L'amministrazione ha attivato un'unità di crisi e allestito centri di accoglienza per gli sfollati. Le cause del rogo sono in corso di accertamento da parte della polizia che ha invitato la popolazione a evacuare l'area, mantenere chiuse porte e finestre e spegnere gli impianti di ventilazione a causa del rischio di esplosioni e della presenza del fumo tossico.