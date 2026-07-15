È morto a 79 anni Tony Fanara, fondatore del ristorante italiano "Palermo" nel quartiere di Los Feliz, a Los Angeles. Emigrato dalla Sicilia da adolescente, aveva aperto il locale nel 1976 trasformandolo in un'istituzione cittadina. Noto per la generosità verso soccorritori, scuole e famiglie in difficoltà, si è spento improvvisamente mentre lavorava in una proprietà accanto al ristorante, chiuso per la pausa estiva

Per mezzo secolo il suo locale è stato molto più di un indirizzo dove si mangia bene: una seconda casa per migliaia di persone. Tony Fanara, fondatore del ristorante "Palermo" di Los Feliz, a Los Angeles, è morto improvvisamente a 79 anni. Secondo il racconto della figlia Michelle al Los Angeles Times, si trovava al lavoro in una proprietà adiacente al ristorante, chiuso dal 1° luglio per la consueta pausa estiva. Era rientrato nel locale per riposarsi, si è sdraiato e non si è più rialzato. Le cause del decesso non sono state rese note: da tempo soffriva di problemi cardiaci.

Dalla Sicilia a Vermont Avenue

Nato in Sicilia in una famiglia numerosa, Fanara era arrivato negli Stati Uniti da adolescente al seguito dei genitori. Aveva prestato servizio nell'esercito americano tra il 1967 e il 1969, poi si era diplomato in ingegneria elettronica e aveva lavorato alla San Antonio Winery. Il sogno arriva nel 1976: un piccolo ristorante da 18 tavoli dedicato alla cucina siciliana tradizionale. Il nome, "Palermo", è un omaggio alle origini.

Il successo è rapido. Nel 1982 il locale trasloca in una sede più grande su Vermont Avenue e negli anni diventa un'istituzione da 190 coperti: panche in pelle rossa, un murale marino, a volte un fisarmonicista tra i tavoli. All'ingresso c'era sempre lui, pronto a salutare ogni cliente. Per anni ha offerto un bicchiere di vino a chi aspettava un tavolo, tradizione poi interrotta su richiesta delle autorità locali.