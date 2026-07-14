Lutto nel mondo della cucina, morto lo chef Daniele Fagiolini

Il cuoco, tra i più rinomati della cucina regionale toscana, aveva 61 anni. A fine mese avrebbe festeggiato il ventesimo del suo locale, punto di riferimento della ristorazione ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Lutto nel mondo della ristorazione toscana: Daniele Fagiolini, chef e titolare dell'Antico Ristoro Le Colombaie di Catena di San Miniato (Pisa), tra i nomi più apprezzati della cucina regionale toscana, è morto all'età di 61 anni. Secondo quanto riferito dalle agenzie, il cuoco è stato colto da un malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava da solo nella propria abitazione. L'allarme è stato dato dai familiari al loro rientro nel pomeriggio di lunedì 13 luglio che hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118. A lungo si è cercato di rianimarlo, invano. Nulla lasciava presagire la tragedia: la sera precedente lo chef aveva regolarmente lavorato nel suo ristorante, accogliendo i clienti e seguendo il servizio senza manifestare alcun problema.

Chi era lo chef Daniele Fagiolini Fagiolini lascia moglie e tre figli. Il prossimo 27 luglio avrebbe festeggiato un traguardo importante: il ventesimo anniversario dell'Antico Ristoro Le Colombaie, il locale che aveva contribuito a trasformare in uno dei punti di riferimento della ristorazione toscana e meta degli appassionati di cucina del territorio, soprattutto durante la stagione del tartufo bianco di San Miniato. Cuoco apprezzato e profondo conoscitore della tradizione gastronomica toscana, Fagiolini aveva costruito negli anni un'identità culinaria fondata sulla qualità delle materie prime e sul rapporto diretto con i produttori locali. Vedi anche Torino, chef a domicilio narcotizza e rapina il cliente: due arresti