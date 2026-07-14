Bruxelles, incendio in un cantiere nella torre Oxy: cosa sappiamo

Le fiamme sarebbero partite in mattinata da un piccolo rogo al secondo piano dell'edificio. Prima domato dai vigili del fuoco, l'incendio si è però propagato al vano ascensore, innescando un altro focolaio. Ancora incerto il numero di vittime e la dinamica del rogo. Almeno cinque i corpi ritrovati in un ascensore. Intanto gli operai del cantiere sono stati evacuati in una mensa aziendale locale
- E' di sei morti il bilancio dell'incendio divampato questa mattina all'interno della Oxy Tower, nel centro di Bruxelles. Le vittime, secondo i primi riscontri, sarebbero tutti operai impegnati nei lavori di ristrutturazione del complesso che ospita appartamenti, ristoranti, un hotel a quattro stelle e un rooftop bar
- Re Filippo del Belgio e il premier Bart De Wever si sono recati sul luogo dell'incendio, sul Boulevard Anspach. "Sono sconvolto dalla tragedia che si è consumata nel cuore della nostra capitale. Il mio pensiero va di cuore alle vittime, ai loro cari e a coloro che sono ancora in attesa" ha detto il ministro dell'Interno, Bernard Quintin
- Sei persone sono state ritrovate senza vita in un ascensore della Oxy Tower. L'incendio, spiega Rtbf, si è propagato nei tre vani ascensore dell'edificio, non lontano da Place De Brouckere. Un ascensore è stato trovato vuoto. Un altro era occupato da diverse persone. Due persone con ustioni sono state trasportate all'Ospedale Militare di Neder-over-Heembeek
- Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Gli operai evacuati dal cantiere della Oxy Tower sono stati accolti nel centro amministrativo della Città di Bruxelles, dove la Croce Rossa ha attivato un servizio di supporto psicologico, affiancato dai piani di emergenza sanitaria e di assistenza psicosociale predisposti dalle autorità
- "È una tragedia che ci colpisce profondamente", ha commentato il sindaco di Bruxelles, Philippe Close. "Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e ai loro cari, così come ai feriti e agli operai che si trovavano nell'edificio", ha aggiunto. Il sindaco ha quindi ringraziato i vigili del fuoco, i paramedici, la polizia e le squadre mediche per il loro impegno
- Anche la ministra federale della Giustizia, Annelies Verlinden, ha espresso le sue condoglianze. “Il mio pensiero va alle vittime, ai loro cari e a tutti coloro che sono stati colpiti dall'incendio scoppiato nell'edificio Oxy a Bruxelles”, ha dichiarato. “Auguro loro tanto coraggio e tanto affetto in questi giorni difficili"
- Stando a quanto riportato dai media locali, le fiamme si sarebbero sviluppate al secondo piano della struttura poco prima delle otto per cause ancora sconosciute. Il fuoco si sarebbe propagato velocemente in verticale, raggiungendo sia il primo piano sia il secondo livello sotterraneo attraverso gli ascensori
- A quanto pare i pozzi tecnologici avrebbero agito come camini di ventilazione naturale, intrappolando tragicamente gli operai che stavano lavorando all’interno delle cabine degli ascensori. Circa 250 persone erano sul cantiere quando si è verificato l’incendio. Le operazioni della protezione civile per il recupero dei corpi sono iniziate poco prima delle 16
- "Sono precipitati entrambi gli ascensori", ha detto la procuratrice del lavoro Valentina Marocchi, senza precisare se i morti si trovassero all'interno delle cabine, siano rimasti schiacciati o caduti nel vano degli stessi ascensori. Le prime testimonianze parlano comuqnue di vittime di nazionalità belga e di lavoratori giovani