Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bruxelles, incendio in un cantiere nella torre Oxy: cosa sappiamo. FOTO

Mondo fotogallery
9 foto

Le fiamme sarebbero partite in mattinata da un piccolo rogo al secondo piano dell'edificio. Prima domato dai vigili del fuoco, l'incendio si è però propagato al vano ascensore, innescando un altro focolaio. Ancora incerto il numero di vittime e la dinamica del rogo. Almeno cinque i corpi ritrovati in un ascensore. Intanto gli operai del cantiere sono stati evacuati in una mensa aziendale locale

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

ULTIME FOTOGALLERY

Bruxelles, incendio in un cantiere nella torre Oxy: cosa sappiamo

Mondo

Le fiamme sarebbero partite in mattinata da un piccolo rogo al secondo piano...

10 foto

Presa della Bastiglia, 14 luglio Festa nazionale in Francia. FOTO

Mondo

Il 14 luglio, in Francia, si celebra la storica Presa della Bastiglia nella Rivoluzione francese...

23 foto
Parata Francia

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 luglio: la rassegna stampa

Cronaca

Spazio al Golfo di nuovo in fiamme, tra minacce e nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran....

16 foto

Attentato di Nizza, il 14 luglio 2016 un camion si scaglia sulla folla

Mondo

Erano le 22:30 del 14 luglio e la città costiera stava celebrando la Festa nazionale...

13 foto

Perché le zanzare pungono alcune persone e altre no

Salute e Benessere

Cosa attrae di più le zanzare e perché alcune persone vengono "risparmiate" mentre altre sono più...

11 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Sicurezza, ok a nuovo ddl in Consiglio dei ministri: cosa sappiamo

    Politica

    Nel testo, secondo le anticipazioni, ci sarebbe un'ulteriore stretta definita “anti-maranza”:...

    Croazia, arrestato Dario Simic ex difensore di Inter e Milan

    Sport

    L'ex difensore croato è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta anticorruzione sui permessi...

    Ferie e disconnessione, come staccare la spina senza fermare l'azienda

    Cronaca

    Nelle aziende che funzionano, staccare la spina fa parte del work flow. La capacità e la...