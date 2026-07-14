Bruxelles, incendio in un cantiere nella torre Oxy: cosa sappiamo

Le fiamme sarebbero partite in mattinata da un piccolo rogo al secondo piano dell'edificio. Prima domato dai vigili del fuoco, l'incendio si è però propagato al vano ascensore, innescando un altro focolaio. Ancora incerto il numero di vittime e la dinamica del rogo. Almeno cinque i corpi ritrovati in un ascensore. Intanto gli operai del cantiere sono stati evacuati in una mensa aziendale locale