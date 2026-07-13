Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Marius Borg Hoiby, il figlio della principessa di Norvegia ai domiciliari

Mondo
©Getty

Il venticinquenne, figlio di Mette-Marit, era stato condannato a quattro anni di reclusione per stupro e altri 32 capi d'accusa. La richiesta di scarcerazione per assistere la madre malata

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Marius Borg Hoiby avrà i domiciliari: così ha deciso il tribunale di Oslo. Il venticinquenne, noto per essere figlio di Mette-Marit, principessa ereditaria di Norvegia e condannato per stupro a giugno scorso, potrà lasciare il carcere e passare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in attesa del processo d'appello. Secondo i media norvegesi, la procura sta valutando se impugnare tale decisione, mossa che potrebbe ritardare l'eventuale scarcerazione di Hoiby fino alla conclusione del procedimento.

Chi è Marius Borg Hoiby

Nato da una relazione precedente al matrimonio del 2001 tra Mette-Marit e il principe ereditario Haakon, Hoiby era stato condannato a quattro anni di reclusione per due episodi di stupro e altri 32 capi d'accusa, tra cui violenza ai danni di un'ex partner. È stato invece assolto dall'accusa di altri due presunti stupri. Hoiby aveva presentato ricorso contro la condanna ma era rimasto in custodia cautelare dopo il verdetto; si trovava in carcere dal mese di febbraio.

Approfondimento

Norvegia, il figlio della principessa condannato per stupro

Le motivazioni del tribunale di Oslo

Il tribunale distrettuale di Oslo ha stabilito che, sebbene la detenzione di Hoiby debba essere prorogata di altre quattro settimane, la misura del "controllo elettronico" - nello specifico un braccialetto alla caviglia – è sufficiente a mitigare il rischio di reiterazione del reato. "L'imputato deve rimanere presso la propria abitazione, salvo quando autorizzato a recarsi al lavoro, a scuola, a sottoporsi a cure mediche o a visitare familiari stretti malati", ha specificato il tribunale nella sentenza.

La malattia della principessa di Norvegia

Hoiby aveva più volte chiesto la scarcerazione per poter stare accanto alla madre, affetta da una rara forma di fibrosi polmonare, patologia che causa difficoltà respiratorie. Il 17 giugno la Casa Reale norvegese ha annunciato che la principessa è stata sottoposta con successo a un trapianto di polmone e che è attualmente in fase di convalescenza.

Vedi anche

Norvegia, principessa ereditaria sottoposta a trapianto di polmoni

Mondo: Ultime notizie

Arabia attacca aeroporto Yemen, Houthi sequestrano aereo Croce Rossa

Mondo

Il gruppo filoiraniano minaccia ritorsioni per l’attacco contro lo scalo internazionale di...

Svolta sull'omicidio di Widdecombe, aperta indagine per “terrorismo"

Mondo

Il caso passa oggi nelle mani dell'antiterrorismo, dopo l'annuncio dell'arresto di un 28enne nel...

Iran, media: "Colpi di avvertimento dei Pasdaran su due navi a Hormuz"

live Mondo

Secondo la tv iraniana, due navi tentavano di "transitare illegalmente nello Stretto di Hormuz",...

Russia, cyberattacco a Europa: Parigi e Berlino convocano ambasciatori

live Mondo

A Mosca il sindaco Sergei Sobyanin ha riferito che 11 droni sono stati abbattuti durante la notte...

Guerra Ucraina, oggi vertice della Coalizione dei Volenterosi a Parigi

Mondo

Il presidente francese Macron ospita oltre 25 capi di Stato e di governo, tra cui anche il...

Mondo: I più letti