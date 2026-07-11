L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione nei confronti di diversi giornalisti del New York Times dopo la pubblicazione di articoli dedicati ai problemi di sicurezza del nuovo Air Force One donato dal Qatar al presidente Donald Trump. A denunciarlo è lo stesso quotidiano statunitense, secondo cui i provvedimenti , che costringeranno i reporter a testimoniare mercoledì davanti a un gran giurì federale di Manhattan, rappresentano "una straordinaria escalation negli sforzi del presidente Trump per minacciare e intimidire le testate giornalistiche indipendenti".

Il New York Times riferisce che, in alcuni casi, i mandati sono stati notificati direttamente da agenti federali che si sono presentati presso le abitazioni dei giornalisti. Le citazioni, secondo quanto riportato dal quotidiano, contengono poche informazioni e chiedono soltanto di testimoniare "in merito a una presunta violazione della legge penale federale". I provvedimenti sono stati emessi da Jay Clayton, procuratore degli Stati Uniti a Manhattan, recentemente nominato da Trump direttore dell'intelligence nazionale.

La posizione del New York Times

David McCraw, responsabile legale della redazione del New York Times, ha criticato duramente l'iniziativa. "L'arrivo di agenti federali alla porta dei giornalisti dovrebbe sconvolgere la coscienza di ogni americano che crede nella Costituzione e nella libertà di stampa che essa protegge", ha dichiarato. McCraw ha aggiunto: "I nostri giornalisti riportano i fatti e promuovono il diritto del pubblico americano di sapere come opera il proprio governo e come vengono utilizzati i soldi dei contribuenti".

Quindi ha concluso: "Questo atto sfacciato non dovrebbe essere considerato altro che un tentativo di impedire al pubblico di sapere cosa sta succedendo nel proprio Paese, intimidendo i giornalisti e impedendo loro di svolgere il proprio lavoro".