Le foto pubblicate su Instagram dal fondatore del brand Boden per le nozze della figlia Anna hanno immortalato l'incubo di ogni catering: la torta nuziale a tre piani sfugge di mano al personale e precipita lungo una scalinata in pietra. Gli sposi la guardano cadere impietriti ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Doveva essere il dolce trionfo di una giornata perfetta, e invece è diventato il fotogramma più commentato del matrimonio. Tra gli scatti condivisi su Instagram dal marchio di moda britannico Boden per celebrare le nozze di Anna Boden e Ollie Hext, entrambi 31 anni, ne spiccano un paio che riprendono il momento che ogni catering teme: la torta nuziale a tre piani, decorata con fiori, che rovina a terra lungo una scalinata rustica.

Nell'immagine più eloquente i due sposi, in cima ai gradini, osservano impietriti mentre due membri del team di catering perdono la presa sul dolce e lo lasciano precipitare. Secondo la ricostruzione del Daily Mail, che ha diffuso la vicenda, le foto sono state pubblicate direttamente sul profilo ufficiale del brand dal padre della sposa.

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Le nozze e il "cake disaster" A firmare il post è stato Johnnie Boden, fondatore della celebre etichetta di moda amata anche da Kate Middleton e Michelle Obama, che ha condiviso dodici scatti della giornata: tra questi, oltre alla caduta della torta, anche lo sposo che esulta con un pugno all'aria dopo il fatidico "sì". La sposa indossava un abito attillato in raso con maniche a sbuffo trasparenti, tiara e velo. Il padre, che l'aveva accompagnata all'altare in tight, si è poi cambiato optando per un look più giocoso: un completo a righe rosa e rosse in stile "candy cane", abbinato a un paio di sneaker adidas.

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Lo stesso tessuto a righe caratterizzava i grembiuli dei camerieri protagonisti dell'incidente e gli abiti delle piccole damigelle. Il Daily Mail riferisce di aver contattato l'azienda per un commento.