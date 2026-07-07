Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare martedì mattina nel centro di Damasco, nei pressi dell'hotel Four Seasons in cui aveva pernottato il presidente francese Emmanuel Macron, in visita ufficiale in Siria. Secondo una fonte della sicurezza siriana, una bomba era stata collocata in un cestino dei rifiuti e l'altra in un veicolo. L'Eliseo ha confermato che Macron è al sicuro, ha lasciato l'albergo prima delle detonazioni e sta proseguendo il programma della visita ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare nella mattinata di martedì 7 luglio nel centro di Damasco, in una zona vicina all'hotel Four Seasons in cui il presidente francese Emmanuel Macron ha trascorso la notte durante la sua visita ufficiale in Siria. Testimoni sul posto hanno riferito di aver visto colonne di fumo alzarsi sopra lo skyline della capitale, e un giornalista dell'agenzia France-Presse presente in città ha confermato le deflagrazioni. Il capo dello Stato francese aveva già lasciato l'albergo per raggiungere il palazzo presidenziale, dove è attualmente impegnato nell'incontro con il nuovo presidente siriano Ahmed al-Sharaa. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron "è al sicuro" e che "il programma della visita continua".

Le due bombe: una nel cestino, una in un veicolo Secondo una fonte della sicurezza siriana, gli ordigni fatti esplodere nei pressi del Four Seasons sarebbero due: una bomba collocata all'interno di un cestino dei rifiuti e un secondo ordigno piazzato in un veicolo parcheggiato nelle vicinanze dell'albergo. Una ricostruzione parzialmente diversa arriva dall'emittente qatariota Al Araby TV, che parla di detonatori a comando remoto sistemati in due auto in sosta accanto all'hotel. Le due versioni coincidono su un elemento: le esplosioni sarebbero avvenute dopo che la delegazione francese aveva lasciato la struttura. Non ci sono al momento comunicazioni ufficiali delle autorità siriane sulla dinamica, sui responsabili o su un eventuale bilancio.

Macron al Palazzo con al-Sharaa La televisione di stato siriana ha confermato che Macron è arrivato al Palazzo Presidenziale di Damasco, dove è iniziato il colloquio con il capo dello Stato Ahmed al-Sharaa. Fonti dell'Eliseo hanno ribadito che "il presidente è al sicuro" e che l'agenda della visita procede come previsto. Il viaggio del leader francese, iniziato lunedì, prevede una serie di incontri istituzionali dedicati alla stabilizzazione del Paese, al dossier delle sanzioni internazionali e alla ricostruzione dopo la guerra civile.