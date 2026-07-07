New York, grattacielo a rischio crollo: evacuato l'edificio

Il palazzo è attualmente in fase di conversione da uffici ad appartamenti.Un responsabile della sicurezza ha segnalato un cedimento di una trave d'acciaio al 21esimo piano. Secondo i vigili del fuoco, due travi portanti all'interno dell'edificio si stanno deformando e diversi piani presentano cedimenti: "Situazione estremamente pericolosa"

Grattacielo a rischio crollo a Manhattan. Poco prima delle 8 di questa mattina (le 14 in Italia) i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata riguardante la caduta di mattoni nei pressi del civico 235 di East 42nd Street, l'ex quartier generale della Pfizer situato tra il Grand Central Terminal e la sede delle Nazioni Unite. L'edificio è attualmente in fase di conversione da uffici ad appartamenti. Questa mattina, un responsabile della sicurezza ha segnalato un cedimento di una trave d'acciaio al 21esimo piano dell'edificio. Secondo i vigili del fuoco, due travi portanti all'interno dell'edificio si stanno deformando e diversi piani presentano cedimenti. L'edificio è stato evacuato.

Escluso un crollo totale

Il grattacielo di Manhattan risulta essere ancora instabile ma non si è mosso nelle ultime ore. Si tratta di una "situazione estremamente pericolosa", hanno dichiarato i vigili del fuoco secondo cui c'è il rischio di un "cedimento localizzato". Tuttavia l'edificio è costruito in modo tale da escludere un crollo totale. Secondo un funzionario comunale, una squadra di sei persone si trova attualmente all'interno del grattacielo per stabilire se sia possibile avviare le operazioni di messa in sicurezza strutturale. Nel frattempo tutta la zona di midtown Manhattan è nel caos più totale, con il traffico bloccato e le via adiacenti al palazzo inagibili.

La più grande conversione nella storia di New York

Il palazzo, ex sede della farmaceutica Pfizer, è attualmente in fase di ristrutturazione per essere convertito in un complesso residenziale con oltre 1.600 appartamenti. Una volta completati i lavori, previsti per il 2027, si tratterà della più grande conversione di questo tipo nella storia di New York, secondo lo studio di architettura responsabile del progetto.