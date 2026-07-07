Medico Gaza detenuto in Israele da 18 mesi, Ong: "In pericolo di vita"

Il pediatra, direttore dell'ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza, è detenuto da Israele dal 27 dicembre 2024, quando le Idf hanno fatto irruzione nella struttura medica della Striscia e hanno portato via lui, altri medici e alcuni pazienti. La Ong Physicians for Human Rights ha denunciato le condizioni critiche dell'uomo dopo che il suo legale, facendogli visita in carcere, ha riscontrato ematomi gravi sul suo volto

L'avvocato: "Picchiato in cella dalle guardie"

Il medico è detenuto da Israele dal 27 dicembre 2024, quando le Idf hanno fatto irruzione nella struttura medica della Striscia e lo hanno arrestato insieme al personale ospedaliero e ad altri pazienti. La Ong ha riferito che l’avvocato di Abu Safiya ha visitato il detenuto alcuni giorni fa e ha riscontrato gravi ematomi alla testa e intorno agli occhi, alle orecchie e al collo. L’uomo, ha detto il legale, appariva debole e faceva fatica a respirare e a parlare: ha raccontato di essere stato picchiato da quattro o cinque guardie carcerarie all'interno della sua cella.