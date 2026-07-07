Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Farage: "Mi dimetto da deputato, ma mi candido a suppletive a Clacton"

Mondo
©Getty

"Saranno gli abitanti di Clacton a giudicare le mie azioni", ha annunciato Farage spiegado che si dimetterà da membro del Parlamento per il collegio di Clacton-on-Sea, dove ci saranno elezioni suppletive" e dove ''lotterò per vincere"

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

L'establishment starebbe cercando di sconfiggerlo "con mezzi scorretti e illeciti", perché non è in grado di farlo lealmente, ma lui ''non ha fatto nulla di male'' e non ha "violato la legge in alcun modo". Così Nigel Farage si difende dalle accuse di finanziamenti illeciti e illustra gli ottimi risultati ottenuti da Reform Uk nelle recenti elezioni, annunciando che si candiderà alle suppletive a Clacton. "Saranno gli abitanti di Clacton a giudicare le mie azioni", ha annunciato Farage spiegado che si dimetterà da membro del Parlamento per il collegio di Clacton-on-Sea, dove ci saranno elezioni suppletive" e dove ''lotterò per vincere". Farage racconta che "ci ho pensato a lungo e ho deciso oggi, oggi stesso, che mi dimetterò da membro del parlamento per Clacton, provocando così delle elezioni suppletive che dovrebbero tenersi a breve."

Riguardo alle accuse, Farage ha sostenuto che il codice di condotta regola solo ciò che le persone fanno nella loro vita pubblica e non riguarda la vita privata. ''Non c'è niente di male nel fare soldi, guadagnare denaro non è un crimine'', ha affermato il leader di Reform Uk.

Dichiarando che dopo il referendum sulla Brexit aveva pochi soldi, Farage ha paragonato i 5 milioni di sterline ricevuti da Christopher Harborne, al centro di un'indagine, come una "vincita alla lotteria". Ha aggiunto anche di essere grato a Harborne perché il 70 per cento di quella somma servirà a rafforzare la sua sicurezza. "Sono la figura pubblica o il politico più attaccato fisicamente e verbalmente dei tempi moderni", ha dichiarato. Farage ha poi sostenuto che le restrizioni imposte dal Partito Laburista sulle donazioni siano paragonabili a quelle che si troverebbero "in un Paese comunista". Insomma, sostiere il leader di Reform Uk, i laburisti hanno modificato le regole per trarne vantaggio elettorale. Ora il Partito Laburista "sta prendendo i nostri soldi''.

FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/10
Mondo

Nigel Farage, chi è il leader di Reform Uk eletto a Westminster

Dopo sette tentativi falliti, ce l'ha fatta: le elezioni del 4 luglio 2024 aprono le porte della Camera dei Comuni al politico di estrema destra. E promette: 'La rivolta contro l'establishment è in corso'. Fu uno dei personaggi di punta del 'Leave' durante la stagione referendaria del 2016, che portò il Regno Unito fuori dall’Ue

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Le Pen condannata per appropriazione indebita, ma potrà candidarsi

Mondo

I giudici della Corte d'Appello di Parigi hanno confermato la colpevolezza della leader del...

Ucraina Russia, oltre 430 droni lanciati da Kiev verso Mosca. LIVE

live Mondo

Lo ha riferito il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, nel giorno in cui ad Ankara...

A Hormuz missili Iran contro petroliera. Continuano funerali Khamenei

live Mondo

Un "proiettile non identificato" ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della...

Nato, Zelensky: "All'Europa serve difesa missilistica a basso costo"

live Mondo

I segretario dell’Alleanza Atlantica al Forum dell'Industria della Difesa. Tra i principali...

Medico Gaza detenuto in Israele da 18 mesi, Ong: "In pericolo di vita"

Mondo

Il pediatra, direttore dell'ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza, è detenuto da Israele dal...

Mondo: I più letti