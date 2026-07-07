Un'inchiesta dell'Afp ha rivelato che almeno cinque donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata il cardinale arcivescovo di Rabat Cristóbal López Romero, un tempo considerato un potenziale candidato al soglio pontificio. Il Vaticano ha aperto un'indagine sulle accuse, mentre il prelato, che si è fatto da parte oggi, ha respinto gli addebiti. L'Afp ha parlato con una donna in pensione attiva nella Chiesa cattolica in Marocco; pur non avendo autorizzato la divulgazione dell'esatto contenuto della sua testimonianza in questa fase, la donna ha riferito di ripetuti episodi di condotta sessuale inappropriata.

L'agenzia di stampa francese ha inoltre esaminato una dichiarazione scritta di un'altra donna, presentata alla Nunziatura Apostolica - la rappresentanza diplomatica vaticana nella capitale marocchina - che accusa il cardinale spagnolo di comportamenti fisici da lei "percepiti come inappropriati". Un approccio da cui la donna afferma di essere riuscita a sottrarsi, seppur con difficoltà. Una fonte interna alla diocesi ha inoltre riferito di essere stata informata che almeno altre tre donne avevano denunciato di essere state vittime di "episodi analoghi".

La nota del cardinale

È stato lo stesso cardinale a rendere nota la situazione attraverso un comunicato rilanciato dai media vaticani: "Al termine di un anno pastorale fruttuoso, la nostra Chiesa di Rabat si trova ad affrontare un evento difficile. Sono accusato di comportamento inappropriato nei confronti di donne adulte. Questa situazione ha indotto la Chiesa ad avviare un'indagine preliminare", ha detto l'alto prelato aggiungendo di volersi dimettere temporaneamente per non ostacolare l'inchiesta: "Mi asterrò dal presiedere celebrazioni pubbliche e dal partecipare ad attività pastorali". "Confido nella vostra comprensione", ha scritto poi rivolto ai fedeli aggiungendo che "questo evento è fonte di turbamento per tutti noi". Il cardinale si dice "pienamente consapevole delle difficoltà che sta causando e dei legittimi interrogativi che può sollevare in tutti".

Come arcivescovo di Rabat, López Romero aveva accolto Papa Francesco nel suo viaggio apostolico in Marocco nel marzo del 2019. Lo stesso pontefice lo aveva creato cardinale nell'ottobre dello stesso anno e a maggio del 2025 era stato inserito nel toto-nomi per il soglio pontificio dopo la morte di Bergoglio, quando poi fu eletto Leone XIV.