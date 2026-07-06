Filippine, terremoto 5.8 colpisce Mindanao

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Due scosse violentissime, a breve distanza una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio ufficiale parla di 32 morti e 700 feriti, ma i numeri sono destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, 'ma molte case sono state distrutte'. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte