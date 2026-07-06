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Filippine, terremoto 5.8 colpisce Mindanao

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L'agenzia sismologica filippina Phivolcs ha dichiarato che non si prevedono danni né repliche a seguito della scossa, verificatasi al largo della costa

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Un terremoto di magnitudo 5,81 ha colpito Mindanao, nelle Filippine, nella giornata di lunedì: lo ha reso noto il Centro di ricerca tedesco per le geoscienze (GFZ).
L'agenzia sismologica filippina Phivolcs ha dichiarato che non si prevedono danni né repliche a seguito della scossa, verificatasi al largo della costa.
Secondo il rapporto del GFZ, il sisma ha avuto una profondità di 10 km (6,21 miglia).

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