Filippine, terremoto 5.8 colpisce Mindanao

L'agenzia sismologica filippina Phivolcs ha dichiarato che non si prevedono danni né repliche a seguito della scossa, verificatasi al largo della costa
Un terremoto di magnitudo 5,81 ha colpito Mindanao, nelle Filippine, nella giornata di lunedì: lo ha reso noto il Centro di ricerca tedesco per le geoscienze (GFZ).
L'agenzia sismologica filippina Phivolcs ha dichiarato che non si prevedono danni né repliche a seguito della scossa, verificatasi al largo della costa.
Secondo il rapporto del GFZ, il sisma ha avuto una profondità di 10 km (6,21 miglia).
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Doppio terremoto in Venezuela, le immagini della devastazione. FOTO
Due scosse violentissime, a breve distanza una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio ufficiale parla di 32 morti e 700 feriti, ma i numeri sono destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, 'ma molte case sono state distrutte'. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte