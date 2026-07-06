In Portogallo un errore informatico sta ritardando il normale procedimento degli esami di maturità, facendo slittare il secondo appello degli esami orali, che inizierà il 20 luglio anziché il 16. Nelle ultime settimane, il ministero dell'Istruzione ha implementato, su una specifica piattaforma informatica, un sistema digitale per la correzione degli esami nazionali delle scuole secondarie. A causa di "difficoltà tecniche, che sono attualmente in fase di risoluzione", come ha ammesso lo stesso ministero, il processo di correzione ha subito un ritardo che ha infine costretto il governo a rinviare di alcuni giorni il secondo appello.

Protestano l'opposizione e le famiglie

In Portogallo, dove il voto della maturità ha un ruolo determinante nelle graduatorie di accesso alle facoltà universitarie più richieste (tutte a numero chiuso), questo ritardo sta causando diversi disagi e i partiti dell'opposizione di sinistra stanno valutando la creazione di una Commissione parlamentare d'inchiesta ad hoc. Protestano inoltre le famiglie che devono trovare una sistemazione per i figli fuorisede e protestano coloro che avevano già prenotato le vacanze estive. A inasprire la polemica è arrivata anche la dichiarazione del ministro, Fernando Alexandre, che ha criticato i genitori: "Chi è genitore sa bene che è imprudente programmare le vacanze per questo periodo".