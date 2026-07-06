George W. Bush compie 80 anni: storia dell'ex presidente USA

Nato il 6 luglio del 1946, Bush ha guidato gli Stati Uniti nel primo decennio degli anni Duemila: i suoi due mandati furono segnati dagli attentati dell'11 settembre e poi dalla crisi dei mutui subprime e all'effetto domino sull'economia statunitense e poi globale. Ripercorriamo le tappe del suo percorso pubblico e privato: dai primi passi nella campagna elettorale del padre, 41esimo presidente degli Usa, al Governatorato del Texas fino all'arrivo alla Casa Bianca ascolta articolo

George W. Bush, 43º Presidente degli Stati Uniti in carica tra il 2001 e il 2009, è nato il 6 luglio 1946 a New Haven, nel Connecticut. La sua amministrazione fu dominata dalla politica estera, segnata dagli attentati dell’11 settembre e dal successivo interventismo in Medio Oriente, mentre l’ultima parte del suo secondo mandato si scontrò con la crisi economica più forte che vissero gli Usa dai tempi della Grande Depressione e che si diffuse a livello globale. La famiglia e la giovinezza Figlio del 41º Presidente degli Stati Uniti d'America George H. W. Bush e di Barbara Pierce, è il primo dei sei fratelli e sorelle, tra cui Robin morta di leucemia all’età di 3 anni. Si è sposato nel 1977 con Laura Welch Bush, insegnante e bibliotecaria; la coppia ha due figlie gemelle, Barbara e Jenna. Bush è cresciuto tra Midland e Houston, in Texas. Ha conseguito la laurea in storia presso l'Università di Yale nel 1968 e ha successivamente prestato servizio come pilota di caccia F-102 nella Guardia Nazionale Aerea del Texas. Nel 1975 ha ottenuto un Master in Business Administration (MBA) presso la Harvard Business School.





L'inizio della carriera Dopo gli studi, è tornato a Midland avviando una carriera come imprenditore, in particolare nel settore petrolifero, ma fece anche diverse esperienze politiche. Nel 1978, Bush si candidò alla Camera dei Rappresentanti, ma venne sconfitto dal senatore democratico Kent Hance. Fu poi in prima fila nella campagna presidenziale del padre e nel 1988 si parlò di un potenziale posto nell’amministrazione. L’ipotesi sfumò: cinque anni dopo, tuttavia, accettò di candidarsi al Governatorato del Texas. L'8 novembre 1994 fu eletto Governatore dello Stato del Sud: promosse in questo ruolo una riforma del sistema di istruzione e una collaborazione bipartisan con i democratici. Particolarmente controversa la scelta sotto il suo Governatorato di applicare la pena di morte nei confronti di 152 persone. Con la rielezione del 3 novembre 1998, è diventato il primo governatore nella storia dello Stato a ottenere due mandati consecutivi di quattro anni. L’ascesa politica Divenne presidente degli Stati Uniti il 20 gennaio 2001, dopo una delle più incerte elezioni nella storia del Paese, un voto che lo vide contrapposto al democratico vicepresidente Al Gore, il quale ottenne la maggioranza dei voti popolari con circa 51 milioni di preferenze su un totale di 105 milioni di votanti. Bush fu eletto grazie ai voti dei grandi elettori. Decisivo per Bush il vantaggio di circa 600 voti conseguito in Florida, Stato del quale era governatore suo fratello Jeb Bush. Intervenne sulla questione anche la Corte Suprema: si andò al riconteggio dei voti, ma fu interrotto in quanto era impossibile effettuarlo in tempo tale da rispettare le scadenze legali.