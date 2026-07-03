Terremoto in Cile di magnitudo 5.5: scossa colpisce la costa centrale

Al momento non sono stati riportati né danni a strutture né vittime in relazione all'evento. Le autorità cilene non hanno diramato alcun allarme tsunami

Un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito un'area vicina alla costa del Cile centrale. Lo ha reso noto il GFZ (German Research Centre for Geosciences), l'istituto di ricerca tedesco specializzato nel monitoraggio dell'attività sismica globale. Secondo i dati diffusi dal centro, l'ipocentro del sisma si trovava a una profondità di 10 chilometri. Al momento non sono stati riportati né danni a strutture né vittime in relazione all'evento. Le autorità cilene non hanno diramato alcun allarme tsunami.