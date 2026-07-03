Condizionatori, le diverse regole per installarli nei Paesi Ue

In Repubblica Ceca invece la diffusione dell’aria condizionata è cresciuta rapidamente negli ultimi anni. Il fenomeno è stato trainato dall’aumento delle temperature in estate e dalla diffusione dello smart-working, che ha portato sempre più persone a trascorrere le giornate in casa durante i periodi più caldi. Si è assistito a un notevole cambiamento, passando dal 16% delle abitazioni dotate di condizionatore nel 2023 al 38% nel 2025.