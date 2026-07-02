Il locale si trova su Al-Nasr Street, nei pressi del Palazzo di Giustizia, secondo quanto riportato dall'agenzia ufficiale Sana. Le cause dell'esplosione non sono ancora state chiarite

Ci sono almeno quattro morti e dieci feriti nell'esplosione avvenuta in un caffè nel centro di Damasco, nei pressi del Palazzo di Giustizia, secondo quanto riferito dall'agenzia ufficiale Sana. Il locale si trova su Al-Nasr Street, nell'area centrale della capitale. Al momento non sono stati diffusi elementi sulle cause dell'esplosione. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)