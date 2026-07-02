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Siria, esplosione a Damasco in un caffè del centro: almeno quattro morti e dieci feriti

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©Ansa

Il locale si trova su Al-Nasr Street, nei pressi del Palazzo di Giustizia, secondo quanto riportato dall'agenzia ufficiale Sana. Le cause dell'esplosione non sono ancora state chiarite

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Ci sono almeno quattro morti e dieci feriti nell'esplosione avvenuta in un caffè nel centro di Damasco, nei pressi del Palazzo di Giustizia, secondo quanto riferito dall'agenzia ufficiale Sana. Il locale si trova su Al-Nasr Street, nell'area centrale della capitale. Al momento non sono stati diffusi elementi sulle cause dell'esplosione. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

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