Chi sono i Lefebvriani, le origini e come si è arrivati allo scisma

Con l'avvicinarsi della data prevista per l'ordinazione, Papa Leone XIV è intervenuto con una lettera indirizzata a don Pagliarani. "Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore: tornate sui vostri passi", ha scritto Prevost avvertendo che l'atto scismatico priverebbe i fedeli della ricezione lecita (e in alcuni casi persino valida) dei sacramenti. "La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo", ha sottolineato Leone. E ha aggiunto: "Lacerare la Tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità". Da qui la richiesta finale: "Con animo addolorato, ma ancora pieno di speranza, sento il dovere di chiedervi di desistere dal vostro intento".

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