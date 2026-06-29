Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lefebvriani verso lo scisma, il 1° luglio a Écône l'ordinazione di quattro vescovi

Mondo
©Ansa

La Fraternità San Pio X ordinerà mercoledì 1° luglio, nel seminario svizzero di Écône, quattro vescovi senza l'autorizzazione pontificia. La Santa Sede ha già qualificato il gesto come "atto scismatico", con la scomunica automatica per chi consacra e per i nuovi presuli. È il passo più grave dal 1988. Leone XIV: "Mi dispiace, ma noi dobbiamo andare avanti"

ascolta articolo

La Fraternità Sacerdotale San Pio X, il movimento tradizionalista nato dalla rottura di monsignor Marcel Lefebvre con il Concilio Vaticano II, è pronta allo strappo definitivo con Roma. Mercoledì 1° luglio, salvo cambiamenti dell'ultimo momento, nel seminario di Écône, in Svizzera, saranno consacrati quattro nuovi vescovi senza il mandato pontificio. La Santa Sede ha già definito la decisione un "atto scismatico", a cui seguirà la scomunica automatica per chi procederà alla consacrazione e per i nuovi presuli. Si tratta del gesto più grave compiuto dal movimento dagli eventi del 1988.

20090124 - ALBANO LAZIALE - ROMA - REL - RATZINGER PERDONA I VESCOVI ULTRATRADIZIONALISTI RIBELLI. Un'immagine del fondatore accanto ai calici nella sacrestia della cappella nella FraternitÃ  Sacerdotale San Pio X, fondata da monsignor Marcel Lefebvre ad Albano Laziale (Roma). ''Il nostro e' un commento positivo perche' e' cio' che e' stato chiesto da noi. L'altro elemento estremamente positivo e' che si tratta di un gesto unilaterale da parte del Vaticano che non chiede niente in cambio e, come tale, consente di mantenere la propria identita' dottrinale. Cio' significa poter obiettare e discutere sul Concilio, in particolare, su determinati testi del Concilio''. A parlare e' Don Davide Pagliarani, responsabile della Casa di Albano della Fraternita' Sacerdotale San Pio X. La Casa, sorta nel '74 ai Castelli Romani, e' il primo centro lefebvriano nato in Italia. ANSA/ALESSANDRO DI MEO/DRN
Foto di Marcel Lefebvre nella sacrestia della cappella nella Fraternità Sacerdotale San Pio X - ©Ansa

I quattro nuovi vescovi

I sacerdoti che riceveranno la consacrazione episcopale sono lo svizzero Pascal Schreiber, lo statunitense Michael Goldade e i francesi Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier. L'obiettivo dichiarato è assicurare una successione apostolica al movimento ed evitare che la scomparsa dei due vescovi ancora in vita (lo svizzero Bernard Fellay, ex superiore, e lo spagnolo Alfonso de Galarreta) spenga la continuità della corrente tradizionalista. Insieme alle consacrazioni sono in programma anche nuove ordinazioni sacerdotali.

La posizione della Fraternità

La Casa Generalizia, guidata dal superiore italiano don Davide Pagliarani, ha precisato che la scelta non nasce dalla volontà di rivendicare un potere di giurisdizione né di creare un'autorità parallela all'interno della Chiesa. Le consacrazioni, sostiene la Fraternità, non costituiscono "una negazione, un rifiuto o una sfida al potere di giurisdizione supremo, pieno e immediato del Vicario di Cristo sulla Chiesa universale". L'unico scopo della cerimonia, secondo i vertici, è garantire la continuità nell'amministrazione dei sacramenti dell'Ordine e della Confermazione secondo il rito tradizionale, di fronte a quella che definiscono una "crisi della fede senza precedenti".

Dal 1988 a oggi

La frattura affonda le radici negli anni del Concilio. Tra il 1962 e il 1965 Lefebvre contestò il nuovo corso della Chiesa, in particolare sul dialogo ecumenico, e il 30 giugno 1988 ordinò quattro vescovi senza l'autorizzazione del Papa per garantire la successione del suo movimento: gesto che gli costò la scomunica. Negli anni successivi Benedetto XVI tentò un riavvicinamento, revocando nel 2009 la scomunica ai quattro vescovi, mentre i pontificati seguenti hanno richiuso ogni spiraglio. Oggi la Fraternità conta due vescovi, 733 sacerdoti, 264 seminaristi, 145 fratelli e circa 250 suore.

Leone XIV: "Mi dispiace, ma andiamo avanti"

Nelle scorse settimane il Papa, da Castel Gandolfo, aveva detto di voler valutare un nuovo appello. "Certamente la divisione tra i cristiani è sempre un punto doloroso", ha affermato, "però loro rifiutano di accettare certi elementi fondamentali della Chiesa, cominciando con diversi punti del Concilio Vaticano II. Se fanno quella scelta, mi dispiace, però noi dobbiamo andare avanti". La scomunica scatterà in modo automatico, latae sententiae. Per evitare lo scisma, fanno sapere dal Vaticano, "ci vorrebbe un miracolo".

Mondo: Ultime notizie

Usa Iran, "stop agli attacchi reciproci". Domani negoziati a Doha LIVE

live Mondo

Torna altissima la tensione Usa-Iran. I pasdaran colpiscono le basi americane nei piccoli Paesi...

Putin: "Nessuno può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia" LIVE

live Mondo

Il presidente russo ha dichiarato di attendersi negoziatori da Washington una volta che gli Usa...

Venezuela, vigili italiani in azione per salvare madre e 3 figli. LIVE

live Mondo

Dopo le devastazioni, allarme sciacalli a La Guaira, la città fantasma cancellata del terremoto...

Australia, la rissa tra due canguri fa il giro del web. VIDEO

Mondo

Il "match" è avvenuto qualche giorno fa all'interno della proprietà di Gabriel Robinson. L'uomo,...

GB, Kate Middleton completa la "Three Peaks Challenge" per beneficenza

Mondo

Partecipando alla gara di resistenza, che prevede la scalata delle vette più alte di Inghilterra,...

Mondo: I più letti