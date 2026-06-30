Papa Leone piace ai cattolici americani?

I cattolici statunitensi che si identificano con il Partito Democratico esprimono un sostegno più elevato nei confronti del pontefice rispetto ai repubblicani. Tra quelli di orientamento progressista, l’84% vede di buon occhio papa Leone, un dato in calo di soli cinque punti percentuali rispetto all’agosto scorso. Tra cattolici conservatori l’approvazione è invece scesa di otto punti: il 39% di loro ritiene che Leone XIV sia stato troppo critico verso Trump
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