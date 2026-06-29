Il piano includerebbe la realizzazione su licenza dell'aereo da guerra di quinta generazione negli impianti indiani e una maggiore partecipazione dell’industria locale. Prevista anche l’integrazione di sistemi nazionali e armamenti sviluppati nel Paese. Nel progetto, secondo quanto riportato da The First Technical, trovano spazio tecnologie di intelligenza artificiale. L’obiettivo è rafforzare la cooperazione tecnico-militare tra i due Paesi ascolta articolo

La Russia ha presentato all’India una proposta relativa al caccia di quinta generazione Su-57E, mettendo sul tavolo un progetto che punta non solo alla fornitura del velivolo ma anche a un’estesa cooperazione industriale e tecnologica. La notizia, riportata dalla testata russa The First Technical, spiega che l’offerta prevede la produzione su licenza degli aerei direttamente presso impianti indiani, insieme all’integrazione di tecnologie di intelligenza artificiale e all’adattamento della piattaforma ai sistemi e agli armamenti sviluppati dall’industria nazionale. L’iniziativa è stata avanzata da Mosca nell’ambito dei colloqui dedicati al possibile rafforzamento della cooperazione tecnico-militare tra i due Paesi (GUERRA UCRAINA RUSSIA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

La base industriale del Su-30MKI come punto di partenza Uno degli elementi centrali del progetto riguarda l’utilizzo delle infrastrutture industriali già esistenti in India per la produzione del Su-30MKI. Secondo la proposta russa, questa soluzione consentirebbe di accelerare l’avvio della linea di assemblaggio del nuovo velivolo e ridurre i tempi necessari per acquisire le competenze produttive e operative legate al programma. Tra i punti considerati prioritari figura la personalizzazione del Su-57E in funzione delle richieste dell’aeronautica indiana. La proposta contempla infatti l’integrazione di sistemi nazionali di comunicazione, apparati di guerra elettronica, armamenti e ulteriori equipaggiamenti sviluppati dall’industria indiana, con l’obiettivo di aumentare il livello di autonomia tecnologica del Paese all’interno del programma. Approfondimento Missili Flamingo, cosa sono le nuove armi usate da Kiev contro Mosca